Es indudable que el VAR desvirtúa el fútbol

Como en cada tercer tiempo, el VAR entra en escena y lo hace cada vez más desprestigiado y dando la sensación de que ha venido para empeorar y no para mejorar. Desde su instauración fuimos reticentes y es porque la mano del hombre no es fiable en general y muy en particular en el fútbol. Y los sucedidos, tan diversos y tan habitualmente unilaterales, no están haciendo más que darnos la razón a la par que desvirtúa el fútbol.

Lo que pudo ser la panacea que acabase con el acalorado tercer tiempo está teniendo un efecto que es justamente lo contrario a lo que se perseguía. El objetivo era darle credibilidad y fiabilidad al juguete y resulta que no, que lo que antes se achacaba a un simple error arbitral, ahora se ve como actos maliciosos en manos de los Estrada, Hernández, Mateu, González, De Burgos y demás miembros del cada vez menos fiable estamento arbitral, con el petulante Velasco a la cabeza.

Otra jornada más, una sobredosis de interpretaciones espurias en danza. ¿Por qué es penalti lo de Djené y no lo de Casemiro? ¿Por qué se castiga el agarrón de Lenglet a Ramos y no el sufrido por Sanabria una semana antes? ¿Cómo no se sanciona el tremendo empellón de un granadinista a un cadista? Señalar fuera de juego por unos milímetros de un jugador que no interviene es el colmo y de esa forma se invalidó el gol de Negredo que hubiera derrotado al Villarreal, y van...

Esto no puede seguir en manos de las interpretaciones de unos individuos que no mantienen un criterio unificado. Pero la cosa puede entrar en vías de arreglo al ser el Barça quien protesta. Todo hasta ahora ha sido predicar en el desierto y confiemos en que sintiéndose agraviado uno de los grandes auténticos, la prédica no caiga en saco roto. Desconfío de cuanto está pasando y lo peor de esto es que pobrecito aquél que haya de enfrentarse en breve al enfurecido Barça. En fin...