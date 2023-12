Acostumbrados como nos tienen a la broma más o menos macabra de cada día, la inocentada en este día de los Santos Inocentes puede pasar desapercibida. También contribuye a eso la poca afición mediática de hoy en ese apartado. Casposa como ella sola, la inocentada pasó a un ostracismo que es de agradecer y raro ya es el medio que te suelta una trola de tamaño tan grueso que se convierte en increíble. Pero como la felicidad completa no existe, hoy va a producirse en la españolísima Pamplona una de esas noticias, tan delictiva como inaceptable, que ojalá estuviera dentro del apartado de la inocentada. Pero no es una broma de mal gusto, no, sino la realidad que en este tiempo nos acosa. La entrega a la banda asesina del Ayuntamiento de Pamplona es una cruel realidad que sólo debiera ser inocentada.