Una inquietud como de Semana Santa

Como ya el más zoquete hace un reloj que, además, da la hora, pues no hay por qué retrotraerse a aquellos tiempos en que asaeteaban a consultas a José Antonio Maldonado en general y a Julio Marvizón en particular, como para cuestiones más domésticas. Aquellos días de Semana Santa en que el anticiclón tiraba la toalla y en que toda la atención se centraba en los riesgos de lluvias. Colapsados los teléfonos, fijos por supuesto, de los expertos en meteorología, el sin vivir iba en aumento según se juntaban las nubes. Ya no están tan solicitados José Antonio y Julio, que ya todo quisque tiene a su meteorólogo particular en ese invento imprescindible que es el telefonino. Pero aun así, las dudas te hacen insoportables estas vísperas del gran baño de fe que el Señor va a provocar en El Cerro camino de Santa Teresa. ¿Cuándo ocurrirá el suceso? He ahí la cuestión.