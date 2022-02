Los intereses comunes de Moreno y Muñoz

En Sevilla somos testigos de una conjunción planetaria en el cosmos político que ríanse ustedes de aquella que anunció la muy frívola Leire Pajín sobre la coincidencia de Obama y el avieso Zapatero en las presidencias de los Estados Unidos y España, respectivamente. He perdido la cuenta de las veces que se han retratado juntos el presidente de la Junta, señor Moreno, y el alcalde la ciudad, señor Muñoz. Los dos forman una suerte de alianza M&M, lo cual queda la mar de bien para el rótulo de un despacho de abogados con pretensiones, de los que fichan a políticos y después los echan por vagos, o para comercio franquiciado de ropa interior de bajo coste.

Moreno le da tela de cancha al socialista Muñoz. Y el Varoufakis hispalense tiene claro desde el principio que se tiene que entender con San Telmo, una relación que cultiva porque sólo le puede traer beneficios: gana perfil institucional por la vía exprés, genera una imagen de colaboración entre las dos administraciones que los ciudadanos siempre exigen de cara a los grandes proyectos y, en tercer lugar, le mete el dedo en el ojo a su rival en la Alcaldía en las elecciones de mayo de 2023. A Moreno por su parte le viene de dulce meter a Muñoz en su lista de invitados tanto como asistir a la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla o pasearse un Domingo de Ramos por la Plaza del Salvador. Sevilla es la deuda pendiente del PP andaluz, pero no de Moreno. De paso da una bofetada sin manos al candidato José Luis Sanz, impuesto por Génova y apoyado por la mayoría del partido en Sevilla, y ayuda a Muñoz a desmarcarse de mi Juan (Espadas), su rival directo en las elecciones andaluzas. En menos de un mes Moreno ha recibido rápidamente al nuevo alcalde en el Palacio de San Telmo y lo ha invitado al acto de presentación de la nueva línea del Metro y al celebrado ayer en las Atarazanas como arranque formal de la obra.

Hay que recordar que los históricos astilleros son de la Junta, el dinero del proyecto lo pone la Fundación La Caixa y la gestión del monumento correrá a cargo de la Fundación Cajasol. El Ayuntamiento no tiene competencia directa más allá, como es lógico, de las correspondientes a la Gerencia de Urbanismo. El alcalde fue integrado en la foto con toda cortesía y protocolo junto al presidente andaluz. Qué a gusto está Moreno (“Llamadme Juanma”) con el nuevo alcalde de Sevilla. Y qué bien le viene al presidente de la sonrisa de Floid este alcalde socialista. ¿Han hecho o no maripandi? No hay nada que una más que el enemigo común. Juntos ganan más que por separado. Y a Sevilla le viene bien. De momento.