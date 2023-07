Raro es el uso que no cambia con el paso del tiempo y a este vaivén no es ajena la paga extra de julio, que antañazo se llamaba del 18 de julio por razones ciertamente obvias. Y esa paga, que ahora llega con la nómina de junio, se recibía como el maná en un tiempo de penuria y machetazos para salir del agujero negro que fue la posguerra más larga conocida. Había en Sevilla lugares emblemáticos en relación con dicha extra y la forma de invertirla. La extra de julio permitía una escapada a la playa, pero lo más corriente en una sociedad que aspiraba ascender a clase media era salir con la prole a comer fuera y había dos puntos que se llevaban la palma. El principal era Baturones, situado en la Ronda de Capuchinos, que no daba abasto sirviendo cerveza y pescado frito; el otro estaba junto al río en Betis y era el bar Puerto. Tiempos aquellos y cómo cundía la paga.