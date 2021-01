Se irá enero y la cuesta continuará

Cuando el domingo llegue a las tablas y doble, enero se habrá terminado, pero la cuesta no. La cuesta de este recién nacido 2021 está pujante, como si no hubiera pasado por el fielato del varilarguero, como si conservara toda su sangre, cada vez más vigorosa y, sobre todo, más empinada. Las dificultades se multiplican y hoy nos perimetran nuevamente. Palabro tétrico ese sustantivo del verbo perimetrar y que tanto tiene de estabulación. Detesto el negacionismo ante la cruda realidad que sufrimos, pero es que la depre acosa viendo la ineficacia del sistema para sacarnos del laberinto macabro en que nos han metido. El domingo ya es 31 de enero y descorazona la certeza de que con el mes que le da nombre, la cuesta no mostrará la cima. Quiero creer que se está haciendo lo posible por evitar que esta cuesta acabe de una vez, pero siento en el alma ser tan incrédulo.