¿Y el jazz? Mal año, mal año…

A quienes les interese el jazz, sean jóvenes y visiten la exposición Jazz y modernidad en la Casa de la Provincia les sorprenderá saber que Sevilla tuvo un festival de jazz que, de no haberse dejado caer tras 14 ediciones, hubiera podido aspirar a codearse con los de San Sebastián o Vitoria, creados en 1966 y 1977 y ambos vivitos y coleando. Y más les sorprenderá saber que por el festival sevillano pasaron figuras de la talla de Stéphane Grappelli, Johnny Griffin, Miles Davies, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Chet Baker, Sarah Vaughan, Art Blakey, Tete Montoliu, Gerry Mulligan, Freddie Hubbard, Oscar Peterson, Chick Corea o Nina Simone. Lo que no les sorprenderá es que se dejara caer y muriera: es el sino de tantas iniciativas culturales sevillanas. Tampoco les sorprenderá que el público que llenaba estos conciertos se quedara tan pancho cuando le privaron de ellos.

Hace poco recordaba aquí hasta qué punto es perezoso y pasivo el sevillano en lo que a la cultura se refiere. Un viejo chiste vasco más bien sabinoaranesco y anti andaluz reproducía este diálogo entre un vasco y un andaluz tumbado bajo un olivo. El vasco: "¿Qué hace usted?". El andaluz: "Coger aceitunas". El vasco: "¿Tumbado?". El andaluz: "Sí… Viene el viento, agita las ramas y caen las aceitunas". El vasco: "¿Y si no hay viento?". El andaluz: "Mal año, mal año…". Esto, tan injusto y tópico si no incluso injurioso para con los trabajadores andaluces, no deja de tener algo e incluso mucho de verdad en lo que a la vida cultural sevillana se refiere.

14 ediciones logró alcanzar el festival de jazz. Un número peligroso: los Encuentros de Música de Cine se dejaron caer tras 16 ediciones. Y si grandes figuras pasaron por el de jazz, no menos grandes compositores de música de cine pasaron por Sevilla: Georges Delerue, Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, Maurice Jarre, Alex North, Ennio Morricone, Gabriel Yared, Patrick Doyle, Yann Tiersen o Howard Shore por parte extranjera y Antón García Abril, Carmelo Bernaola, José Nieto, Roque Baños o Alberto Iglesias por la española.

Jazz y música de cine se dejaron caer entre la indiferencia incluso de quienes acudían a sus conciertos. Que el Festival de Música Antigua haya alcanzado 39 ediciones es un milagro en nuestra ciudad porque los eventos, aquí, mueren jóvenes. Mal año, mal año... Si el viento público no mueve el olivo cultural.