Mi jefe Javier Aristu

Sin duda lo fue sin que tuviera aquel nombre ni yo le llamara nunca así. La palabra camarada envolvía y borraba en teoría todas distancias y jerarquías que luego, de hecho, existían eficaces e implacables en lo que, en aquellos años del tardofranquismo era el Partido Comunista de España. El partido, a secas, como lo conocían todos, porque por entonces no había otro que se batiera el cobre, y a las hemerotecas y los juzgados de Orden Público me remito. A mí, protestón como fui en aquellos años universitarios, se me tildó de espontaneísta, individualista y anarquizante por parte de quien correspondía, cuando quise ingresar en el partido, y hube de redactar una larga y sentida confesión, un propósito de la enmienda que más o menos cumplí una vez perdonado y aceptado mi arrepentimiento. Siento no haber conservado el texto. Allí, en la facultad de Letras, mis censores fueron justamente Javier Aristu y José María Ruiz Tapiador, que luego serían, como digo, mis jefes, y por encima de ellos, severo, distante, Juan Bosco, por entonces uno de los barandas supremos. El trato con ellos fue siempre afable y quiero creer cercano. Tapiador era quizá el más risueño. Aristu, dentro de cierta timidez mal disimulada, era también persona asequible, sabía escuchar y había en su mirada una chispa inteligente de alguien que está procesando a gran velocidad lo que estás diciéndole. Bosco, lejano, jesuítico, que lo había sido, era mucho más inaccesible. Pero, por encima de sus cualidades personales, de la cerveza en común de vez en cuando, eran la pequeña nomenklatura de una organización implacable de la que quizá ni ellos percibieran su dureza. Por encima de ellos, como ellos por encima de mí, seguro que otros mandos igualmente rigurosos con los de abajo, mientras siempre se nos decía que eran las condiciones de la dictadura las que obligaban a aquellas tácticas y decisiones que siempre venían de arriba pero se nos presentaban como consensuadas. Y si había discrepancia, la obediencia al partido, como un demiurgo impalpable, como un alma del todo político, era obligatoria. Algo se sabía de expulsados, de luchas internas aquí o allá, en el pasado o en el presente de la organización… Pero todo se había resuelto siempre bien. El partido no se equivocaba. Nunca cometía errores, como se ironiza en el magnífico cuento al respecto de Solzhenitsyn. Y allí, entre aquella organización implacable que la dictadura franquista obligaba a ser más implacable con la disidencia, con los hermanos separados, con los herejes, estaba mi jefe Aristu, buena persona, buen padre y esposo sin duda, pero una pieza más de una maquinaria sin corazón hecha con personas que sí lo teníamos. Quizá algo similar a la dictadura franquista, a todas las dictaduras. Y nosotros, ilusos, cumpliendo todos más o menos nuestro deber, obsesionados en hacer más felices a nuestros conciudadanos, quisieran o no, con nuestras mejores intenciones, mi jefe Aristu y yo entre ellos…