Jesús Nazareno, hijo de David

Solo dos altas y estilizadas pirámides de cera morada y un uniforme fondo rojo liso ante el que Jesús Nazareno abraza su gran cruz de carey y plata. Nada más hace falta. Nada distrae. Todo converge en Él, todo se ordena a Él, todo se somete a Él. Como debe ser. Viendo el asombroso, bellísimo, a la vez espectacular y sobrio, rico y severo, como a esta Hermandad corresponde, altar de quinario de mi Dulcísimo Nazareno, pensaba que pocas ciudades debe haber en las que personas normales y corrientes de las más diversas formaciones y sensibilidades sean capaces de crear cosas tan hermosas, tan llenas de emoción y significado. Esto, y mantener solo con sus medios, con su tiempo, en muchos casos con sus vidas enteras, el culto a las sagradas imágenes durante siglos, redime a los cofrades de sus errores, que en estos últimos tiempos no son pocos y tan seriamente afectan a nuestra cada vez más desbordada de todo límite y trivializada Semana Santa.

La belleza llena de significado y unción sagrada de este altar que tan hondamente me emocionó –no por su elegante y medida belleza, sino por como esta era un salmo visual a mayor gloria de Jesús Nazareno– es una brújula que señala a la Semana Santa como no perder el norte: hacerlo todo con mesura en la invención, sin capricho ostentoso y vanidoso, con modestia y sabiduría heredada para que la imagen sagrada proclame aún con más fuerza lo que sobre Dios la gubia hizo decir a la madera.

¡Como se imponía en San Antonio Abad la realeza davídica del Nazareno! “Hijo de David, ten compasión de mí”, le recé espontáneamente. Solo después caí en que esta fue la exclamación del ciego Bartimeo. Y que es precisamente en este pasaje donde, cuando el ciego pregunta qué está sucediendo, le contestan “pasa Jesús el Nazareno”. Siempre que lo leo siento un escalofrío de saetillas. Es entonces cuando el ciego empieza a gritar, más fuerte cuanto más le decían que se callara, “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Sigue contando San Lucas: “Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ‘¿Qué quieres que haga por ti?’. Él dijo: ‘Señor, que recobre la vista’. Jesús le dijo: ‘Recobra la vista, tu fe te ha salvado’. Ojalá que la fe salve nuestra Semana Santa. A mi Jesús Nazareno, hijo de David, se lo pido”.