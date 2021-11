El laberinto de Juan Espadas

Juan Espadas empieza a dar muestras alarmantes de estar perdido en su laberinto. Quizás no haya peor situación para alguien que tiene tantos frentes abiertos, porque al final el resultado es que no consigue cerrar ninguno. Le ha pasado esta semana con el anuncio, hecho por él y por nadie más que él, de que iba a aclarar por fin el misterio de la fecha en la que va a abandonar la Alcaldía y el nombre del concejal que se hará cargo del gobierno de la ciudad hasta las elecciones de 2023. No ha sido capaz de hacerlo, a pesar de que el misterio no da ya para mucho: como ha informado reiteradamente este periódico, la fecha de salida de Espada será, si las cosas no se tuercen todavía más, a final de año, una vez aprobado el Presupuesto municipal. Y la persona que lo sustituirá en el sillón de alcalde será el concejal Antonio Muñoz, a no ser que la operación se la desmonten en el último momento los únicos que podrían hacerlo, que no están en Sevilla, sino en la calle Ferraz de Madrid y en el Palacio de la Moncloa.

Mientras termina de aclararse consigo mismo, o no, el alcalde y candidato socialista a la Junta da muestras de un comportamiento caótico en el que parece que quiera estar en muchas cosas a la vez para terminar no estando de verdad en ninguna, e intentando controlar una agenda que, un día sí y otro también, termina superándolo. Esto tiene efectos en su partido y en su tarea de montar una alternativa sólida que permita a los socialistas, si no ya ganar las próximas elecciones andaluzas -lo que parece un empeño imposible en estos momentos-, al menos tener un resultado digno que le permita empezar una andadura coherente pensando en un horizonte de cuatro años. Pero, lo que es más grave, tiene también efectos sobre la ciudad que empieza a tener la sensación de que el gobierno municipal anda como un pollo sin cabeza. Las tensiones dentro del grupo municipal socialista ya no se ocultan y los enfrentamientos internos están a la orden del día. El único consuelo que cabe a estas alturas es el escaso perfil de la oposición, que va a conseguir, sin embargo, que el último acto de Espadas en la Plaza Nueva sea echarse en brazos de la extrema izquierda para aprobar su último presupuesto. Pero esta inacción de la oposición es sólo de despacho municipal hacia dentro. Fuera, el candidato del PP, José Luis Sanz, teje en silencio, porque silencioso es él, una red de contactos que le será muy útil cuando llegue el momento.

Si el laberinto de Espadas sigue enredándose como hasta ahora y no encuentra pronto la salida, su jugada -la personal y la de su partido- puede terminar en un fiasco del que a los socialistas les costará mucho trabajo recuperarse.