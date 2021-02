¡La leche!

Los ingleses tienen una larga y divertida tradición de "nonsense": sinsentido cultivado como disparatado juego de palabras que vulnera la racionalidad y se resiste a toda interpretación. De antigua tradición popular relacionada con juegos y canciones infantiles, su formulación moderna es atribuida por la Enciclopedia Británica al ilustrador y escritor Edwar Lear, que publicó su Book of Nonsense en 1846, aunque existe el precedente de los parlamentos sin sentido del cachondo comediógrafo Samuel Foote (1720-1777). Uno de sus más ilustres cultivadores fue Lewis Carroll. En el siglo XX lo reivindicaron los surrealistas y escritores como Gómez de la Serna, Huidobro o Cortázar. Sin olvidarnos del I Am the Walrus (Yo soy la morsa) de los Beatles.

Pues bien, parece que la tradición británica del "nonsense" no ha cesado. He leído uno tan disparatado como los de Lear o Carroll. Dice que los hospitales universitarios de Brighton y Sussex han inventado una "guía de lenguaje" pródiga en "términos inclusivos" para la comunicación con "pacientes trans y no binarios". Se propone la sustitución de "leche materna" por "leche humana", el empleo, junto a los términos "clásicos" de padre o madre, de los de "persona", "copadre", "segundo padre biológico" y otros "neutros derivados"; utilizar en todos los casos "mujeres o personas que amamantan", "mujeres o personas que dan a luz", "mujeres y personas embarazadas", "mujeres y personas de postparto" y "servicio perinatal" en vez de maternidad. También se recomienda sustituir la expresión inglesa "breast feading", literalmente "alimentar con la mama", equivalente de nuestro amamantar o dar el pecho, por "chest feading": alimentar con el torso. Se trata, explican estas lumbreras, de evitar el uso exclusivo de "mujer" para "incluir a las personas trans y no binarias".

Muy divertido. El problema es que no es un "nonsense", un disparatado juego de palabras, sino recomendaciones e instrucciones reales. Como tampoco es un "nonsense" que una heladería de Covent Garden haya puesto a la venta helados de leche materna llamados Baby Gaga. Se fabrica con leche materna de donantes a las que paga 22 libras por cada 300 gramos, pasteurizada y mezclada con vainilla de Madagascar y ralladura de limón. Querido Obélix, no son estos romanos quienes están locos. Haría falta que otro Orff escribiera "Stultitia emperatrix mundi".