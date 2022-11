Al lecho, pechoMinistra con bula

Le hizo mucha gracia a mi madre la explicación de una amiga que había estado en la casa de un matrimonio de posibles: "Tienen el dormitorio de ella, y el de él; el cuarto de baño de ella, y el de él; y dos cuartos de estar individuales. Pero no se llevan mal: se aman tiernamente… Claro que, bien pensado, amarse, en esas condiciones, es facilísimo". Han pasado cuarenta años y yo le veo más gracia a la situación, a la exposición de la amiga y a la carcajada -aún puedo oírla: cristalina- de mi madre.

Estuve este fin de semana en un encuentro de periodistas en un hotel y los más jóvenes que yo (casi todos) disfrutaban del placer culpable de dormir dos noches sin el llanto de sus hijos pequeños. Yo no les decía nada, para no chafar su esperanza de que las criaturas crezcan; pero uno también dormía como un bendito.

El lecho conyugal multiplica los sobresaltos. La tos es ganancial. Alguna patada (inconsciente) te llevas. Lo advierte el Génesis: cuando Adán se despierta y se encuentra con Eva, ya tiene una costilla menos, para empezar. Durante la noche, cada vez que uno se levanta, y se levanta, el otro se resiente. Si enciendes la luz, malo; si no, te tropiezas, y es peor. Ayer me topé con el radiador recién sacado. Gran escandalera. Murmuraciones de la media naranja a medio sueño. A la media hora se levantó ella y se dio con el mismo radiador. Risitas justicieras medio ahogadas por mi almohada. Ahora con los fríos empiezan los tirones de la manta o, peor aún, el aleteo aleve del leve edredón, como el chiste de aquellos arqueólogos que encuentran unas momias y determinan que son matrimonio porque pelean por las vendas. Luego, los ruidos: el crujir de huesos y el rechinar de dientes (bruxismo). Y los termostatos: dos que duermen en un mismo colchón se volverán de la misma opinión, pero no de la misma calefacción.

Hace unos días, Hughes escribió un artículo estremecedor sobre los días de los hombres solos. Las noches de los hombres (y mujeres) acompañados para nosotros se quedan. El karma de la cama. Se cumple (sin indultos ni reformas por la puerta de atrás) la ley del equilibrio universal. Junto al amor, la otra cara de la moneda del matrimonio es el humor (incluyendo el negro de la noche en blanco). En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las noches, um, venecianas y en las, ay, toledanas. El lecho matrimonial es un lecho de Procusto, pero con gusto.

IRENE Montero tiene bula. No en el sentido vaticano, sino en su acepción de que la ministra disfruta de privilegios y facilidades que se niegan a los demás. Cuenta con la bula de quien más importa, Pedro Sánchez, que no quiere, o no se atreve, a plantarle cara para impedir que el Gobierno apruebe leyes que son absolutamente disparatadas. Inconstitucionales en algunos casos, contrarias a lo que apuntan instituciones que tienen como misión realizar informes sobre las propuestas legislativas que prepara el Gobierno, y a lo que dicen los expertos relacionados con las cuestiones que Montero lleva primero al Consejo de Ministros y, después, al Parlamento.

La capacidad de la ministra de Igualdad para callar la boca al presidente es sorprendente. Tanto como irritante. Sobre todo cuando es público que algunas de sus ideas son cuestionadas por sus compañeros de Gobierno sin que Sánchez reaccione, y han provocado una crisis importante con las mujeres socialistas que se han roto el alma para lograr la igualdad de derechos, y que ven desesperadas que esas políticas se vienen abajo ante la irrupción de Montero y su equipo con sus políticas woke, su ley trans o la del sólo si es sí.

La primera explicación es que Sánchez quiere tener la fiesta en paz con Pablo Iglesias, que sigue mandando en Podemos y podría romper la coalición si no se tienen en cuenta las propuestas de su pareja. Sí, es un comentario machista. Pero ya está bien de andarse con sutilezas cuando es evidente que ningún presidente habría incorporado a su Gobierno a una mujer sin ningún tipo de experiencia en ningún campo reseñable si no fuera por la circunstancia apuntada. Otra apreciación machista, pero que comparten infinidad de mujeres de verdad feministas, además de hombres que creen firmemente en la igualdad. Aunque se guardan de decir en alto lo que piensan porque les lloverían las acusaciones de machismo irredento.

Un presidente cabal habría tomado medidas para neutralizar a personajes de su equipo que van a contracorriente y que han conseguido lo que parecía imposible: sus iniciativas, convertidas en leyes, son cuestionadas por miembros destacados del partido mayoritario de la coalición, por jueces y fiscales, por instituciones del Estado, por organizaciones de reconocida solvencia nacional e internacional e incluso por medios de comunicación que consideran que Sánchez es único, imprescindible e infalible. Otro gobernante, con cabeza política más lúcida, ya habría dedicado una pensada a la conveniencia de seguir defendiendo a ultranza a su ministra.