El legado del AVE

Sevilla no tiene derecho a quejarse del legado que le dejó la Exposición Universal de 1992. Otra cosa es cómo se gestionó esa herencia y si se perdieron muchas de las oportunidades que se generaron como consecuencia de su celebración. Y, ciertamente, así fue. La ciudad volvió a demostrar cuando las puertas del recinto de la Cartuja se cerraron que el dinamismo y el emprendimiento no están en sus genes. A ello se unió una crisis económica global que terminó de arruinar las expectativas de aquellos años. Barcelona lo hizo mejor y logró sacarle una rentabilidad a los Juegos Olímpicos que aquí estuvimos lejos de lograr.

Pero de la Expo surgió una Sevilla que dio un salto de gigante en infraestructuras y que, de alguna forma,volvió a colocarse entre las grandes urbes españolas. Y mucho tuvo que ver con ello la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad ferroviaria. El AVE es el principal legado que nos queda del 92 y al que Sevilla ha sacado mayor partido. Todo lo demás que se hizo, que no fue poco, ha quedado antiguo y en buena medida obsoleto. Pero la conexión en algo más de dos horas con la capital de España ha demostrado ser un factor de desarrollo que ha cambiado muchas cosas en la ciudad y todas para bien. El AVE fue una operación de Estado que Sevilla le debe a Felipe González. Si no se hubiera empezado por aquí y se hubiera seguido la lógica de unir primero las dos grandes ciudades del país es posible que todavía estuviésemos esperando. La elección de Sevilla, como ha defendido en más de una ocasión el propio González, obedeció a la necesidad de poner en el sur de la Península una palanca de desarrollo para que no quedase definitivamente descolgado del avance de un país que con la entrada en la entonces Comunidad Europea estaba experimentado un auge económico y social sin precedente. España corría el riesgo de consagrar un modelo de grandes ciudades a la italiana en el que Barcelona sería la Milán dinámica y emprendedora, Madrid la Roma por la que todo lo importante pasa y Sevilla la Nápoles capital del subdesarrollo y de la corrupción a gran escala.

Con Madrid a dos horas y media de la estación de Santa Justa muchas cosas cambiaron. Fue la puerta del turismo masivo a la ciudad, más que un aeropuerto que enseguida quedó infrautilizado. Pero también de la entrada de negocios que vinieron para quedarse. Ahora, tres décadas después, y cuando la alta velocidad es una realidad nacional, se puede confirmar que la apuesta de Felipe González no estaba equivocada. El AVE es ahora mismo en España un elemento esencial para colocar a las ciudades en el mapa. Y Sevilla fue la primera. Si no le sacó todo el partido posible fue culpa de los sevillanos.