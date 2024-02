Hablaba hace no mucho tiempo con un amigo novelista de las imposiciones de lo políticamente correcto. Reconocía que, aunque le pareciera estúpido y triste, acababa condicionado y autocensurándose.

Es comprensible, pero también un error. Hay que usar las palabras lingüísticamente correctas, independientemente de su percepción política. Si creas un personaje de, por ejemplo, Nigeria, y lo estás describiendo para el lector, ¿qué haces? ¿llamarlo afroamericano aunque no sea americano? ¿decir que es “de color”, cuando eso significa cualquier color y de hecho es un adjetivo, coloured, particularmente rechazado en algunos países africanos? ¿te limitas a comentar que es africano, aunque los hay de muy distintas razas desde el Magreb hasta El Cabo, y por tanto empobreces tu descripción? Bah, el ejemplo, que es mío y no de mi amigo, no tiene importancia y ni siquiera es muy bueno. Pero ilustra lo que quiero transmitir. Hay que usar, por supuesto con respeto, la palabra precisa, guste o no.

Digo que autocensurarse es un error, pero no sólo ni principalmente por razones literarias –en el caso de mi ejemplo–, sino por razones éticas. Y porque es una pendiente descendente y resbaladiza en la que resulta difícil remontar.

Lo significativo es que, en mi siempre discutible opinión y salvo en supuestos de violencia, la libertad se pierde más por entregarla que porque nos priven de ella. Y, cuando la hemos entregado, recuperarla no depende de nosotros.

No me refiero ya solo a la libertad de expresión, que en Occidente se pretende limitada por la ideología woke e ilimitada si es para escarnecer creencias tradicionales. Me refiero a la libertad y a la independencia en general.

En España vemos casos que tal vez prueben mi tesis. Por citar uno, el ataque perfectamente antidemocrático (Venezuela, capital Moncloa) contra los jueces, cuya independencia se quiere laminar. Se les quiere sometidos al Poder Ejecutivo, como ya lo está el Legislativo, esencialmente inútil hace tiempo salvo para dar pátina formal a lo decretado desde el Gobierno. Los jueces, claro, están muy preocupados, y yo con ellos.

Pero en parte el problema es culpa suya. Si no hubiera habido tanta aceptación, cuando no entusiasmo, en los jueces por amoldarse a intereses políticos; si no hubieran redactado sentencias con finalidades políticas; si no se hubieran asociado por afinidades políticas; si no hubieran aceptado la politización de sus órganos; si no hubieran buscado acercarse a los partidos para poder ascender; si se hubieran empeñado en que se cumplieran las sentencias condenatorias a políticos; si sus sentencias no fuesen previsibles según quién los designó para tal órgano; si… tendrían más cohesión y fortaleza. Y creeríamos en ellos.

Pero entregaron su reino, la independencia, por el plato de lentejas de un puesto en la Audiencia Nacional o donde fuere.

Y la sociedad toda está perdiendo libertad sin darle importancia. Por una paga, por comodidad. Darle la vuelta será difícil.