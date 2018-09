El problema que se le plantea a Pedro Sánchez ante la información de que el ministro Pedro Duque creó una sociedad para pagar menos impuestos se resume en una palabra: listón.

El presidente fue implacable cuando se encontraba en la oposición y se conocían irregularidades o presuntos delitos de miembros del gobierno y del PP antes de que se pronunciaran los tribunales; de hecho la moción de censura contra Rajoy fue porque Sánchez la presentó como una iniciativa inaplazable para luchar contra la corrupción. Ahora se encuentra con que Pedro Duque creó una sociedad para pagar menos a Hacienda -como buen número de políticos de otros partidos, y periodistas, que exigen su dimisión- y va a ser muy difícil para el presidente mantener su discurso ético si no toma medidas.

Nada que ver Delgado con Duque, pero cuando se envuelve uno en la bandera de la ejemplaridad y pide la dimisión del líder de la oposición por un máster supuestamente no completado -luego no insistió en su lucha contra Pablo Casado cuando apareció el problema de su tesis-, la situación de Pedro Duque suma contrariedades a un presidente que creyó que pedir la dimisión a Màxim Huerta por un caso parecido, poco menos que le convertía en un héroe nacional por ser tan implacable contra quienes trataban de reducir sus obligaciones con Hacienda.

Lo ocurrido con Duque, que producía lástima en su comparecencia, por su estado de ánimo y porque no sabía ni encontrar las palabras con las que explicarse, lleva también a una conclusión desagradable. Presumía Sánchez de gobierno "bonito", con profesionales de prestigio indiscutible y, en el caso de Pedro Duque, prestigio internacional. Sin embargo la política, alentada por supuestos justicieros como el actual presidente, que llegó al sillón precisamente por potenciar su imagen de justiciero, se ha convertido en un campo del que querrán huir las personas que destacan en su profesión y no están dispuestos a que se entre en que se hurgue en sus vidas personales y profesionales a degüello. Y si los mejores no se suman a la mejora del país desde la vida pública de un país, pobre país.

El que la hace, la paga. Pero la lucha contra la corrupción se tiene que hacer con un mínimo de sensatez. Decía el presidente que no se puede aceptar el chantaje al Estado y tenía razón, pero mantener a Dolores Delgado es insostenible por muchas razones. Lo de Pedro Duque no es igual ni de lejos pero … pero el listón lo había puesto tan alto Pedro Sánchez que si no toma medidas la opinión pública y sus socios de Podemos se le echarán encima con toda la razón.