Este año de electores (en los comicios municipales de mayo y los generales de julio), termina con los elegidos. La diócesis de Sevilla ha sido la primera en toda España que se va a apoyar en la serie ‘The Chosen’ (‘Los Elegidos’) para intentar llevar a muchos hogares el mensaje del Evangelio. El punto de partida es mañana, 14 de diciembre, festividad de San Juan de la Cruz. No cabe patrono de más altura, el santo abulense muerto en Úbeda al que cantaron Amancio Prada o el rockero Silvio. En los Cineapolis Way de Dos Hermanas se proyectará uno de los capítulos de una serie que nació como un proyecto modesto, empezó a crecer con el boca a boca, con el crowfunding, y ha alcanzado más de 450 millones de visionados en 142 países distintos.

‘El Evangelio según san Mateo’, de Pasolini; ‘La Pasión’, de Mel Gibson; ‘La vida de Brian’, de los Monthy Pithon. De ‘Ben Hur’ a ‘Quo Vadis?’. Variantes desde el drama, la comedia o el rigor del viaje desde Belén al Calvario. Estamos ante un fenómeno completamente diferente. Una serie dirigida por Dallas Jenkins, protestante, pero que cuenta en el equipo de guionistas y colaboradores con judíos, biblistas católicos.

Tú eres es el elegido. Es el mensaje principal de ‘The Chosen’ y de la diócesis al recuperar la fórmula del cine-fórum: junto a la película, testimonios, acompañamiento musical. El mensaje está explícito en la carta de san Pablo a los Romanos: “¿Cómo invocarán a aquél en quien no han creído? ¿cómo creerán en aquél de quien no han oído hablar? ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Y ¿cómo anunciarán si no los envían?”. Con esas preguntas y esa insistencia en el anuncio, es normal que san Pablo sea el patrono de los publicitarios. Un antiguo perseguidor de cristianos que se convirtió en fiel seguidor. Dicen que es lo que les ha ocurrido a muchos de los actores que han encarnado a personajes como Pedro, Nicodemo, María Magdalena o Mateo, el antiguo recaudador de impuestos que se convirtió en uno de los cuatro evangelistas. Con motivo de la Navidad, se está programando un tráiler del capítulo titulado ‘El Pastor’. Cómo vive la llegada del Mesías, su nacimiento en Belén, “el más pequeño entre los clanes de Judá”, uno de los pastores. Los Evangelios, junto a las figuras centrales, están llenos de figurantes y la perspectiva de uno de ellos es la que lleva la narración del acontecimiento que iba a cambiar el curso de la historia.

Las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y de Familia del arzobispado de Sevilla han unido sus fuerzas para difundir esta novedosa manera de entender el anuncio. Al frente de la primera está un joven sacerdote, Manuel Jiménez Povedano (Baena, Córdoba, 1984). Explicó las características del proyecto en la antigua sede de los jesuitas de la calle Trajano, junto a la capilla de los Luises diseñada por Aníbal González.

Muy cerca de los locales donde estuvo el cine-club Vida, cantera de cinéfilos que pudieron ver ‘Las sandalias del pescador’ o ‘Diálogos de carmelitas’ pero también el cine de Hitchcock, la nouvelle vague o el neorrealismo italiano. El padre Jiménez Povedano también utiliza los medios de este tiempo para llevar su anuncio. Sale de la reunión, coge su patinete y atraviesa el Duque y la Avenida de la Constitución para celebrar la misa en la Capilla de los Estudiantes, en la Universidad, presidida por el Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa.

“Los profetas de Israel llevan cuatrocientos años de silencio”, se dice en uno de los momentos de ‘El Pastor’. Llegan ecos de las profecías de Miqueas o de Ezequiel y suena imperiosa la voz del libro de Isaías: “El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa, germinará y florecerá como flor de narciso”. Elegidos para una misión trascendental. “Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes”. Un tullido camina a duras penas por los pedregales buscando noticias del que tiene que venir. “El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos”.

Un elemento navideño nuevo junto a los nacimientos, villancicos y dulces conventuales o delicias estepeñas y antequeranas que van del Adviento a la Navidad. La mayoría de los intérpretes son desconocidos, muchos se convirtieron mientras encarnaban a los personajes de la pasión. El método Jesús es mucho más eficaz que el método Stanislawski. También te transforma por dentro. La experiencia de la puesta de largo será el punto de partida para llevarlo a diferentes destinatarios: colegios, congregaciones, parroquias, público en general. El mensaje final de los autores de la serie es bien sencillo: “recomendamos la lectura de los Evangelios”. La segunda parte del libro de los libros. Biblioteca o bibliófilo vienen etimológicamente de Biblia.

La Palabra. El Verbo. El Anuncio. Dicen que América, la patria del Far West, era el único de los continentes que no aparecía en la Biblia (el imperio romano, el diluvio universal o la huida a Egipto se corresponden respectivamente con Europa, Asia y África), pero este Pastor viene de ese continente para cuidar de su rebaño. “Cuidado con los lobos y con los fariseos”, dice uno de los personajes. “El fariseo es tan tacaño que cuando haga el testamento se hará heredero a sí mismo”.

Muchos de los personajes están presentes en el mercadillo navideño ubicado entre la Catedral y el Archivo de Indias, otro guiño americano. En ‘El Pastor’ aparece una Virgen María jovencísima, tan natural que no parece una actriz. Es el estilo de esta escuela de interpretación que atraviesa idiomas y fronteras y que se ha convertido en un fenómeno de dimensiones universales. La diócesis quiere aprovechar ese timón porque mucha es la mies y pocos los obreros. Un cura en patinete parece salir de una novela de Graham Greene. Trajano es contra mano. Con el Imperio hemos topado. Ecos del Cine-Club Vida en este original aguinaldo cinematográfico de la diócesis hispalense. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. La fórmula es darle la vuelta a la frase.