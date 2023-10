Si aún se emitiera La parodia nacional –¡qué buen título para este momento!– que presentaba el gran Constantino Romero que seguirá repitiendo hasta el fin de los tiempos “yo soy tu padre”, “sayonara, baby”, “alégrame el día” o el tan apropiado para los tiempos políticos que vivimos “yo he visto cosas que vosotros no creeríais”, podría oírse, con permiso de Quintero, León y Quiroga que la escribieron para Conchita Piquer allá por 1942, esta versión de No me llames Dolores:“Cuando te pones tus vaqueros bien ceñidos/ y esa trola en la boc / y esa manga ancha;/ cuando acaricias silbando/ mi ventana de Waterloo/ de tanto y tanto esperarte / el corazón se me para. No lo llames amnistía, / llámalo generosidad,/ que esta palabra en tus labios/ sabe a amapola./ De noche y de día/solo pienso en ti / que eres la vía pa mí./ ¡Ay, ay! Sí./ Si se te llamas Pedro,/ llámate Pere,/ que Pere suene más catalán./ Ni tu país a mí me quiere,/ ni el mío a ti tampoco./ ¡Qué nos importa de nadie / si nos queremos nosotros!/ Aunque alcen un recurso/ y tras el recurso otro/ han de saltarlos 22 juristas y exmagistrados/ del Constitucional./ No lo llames amnistía, / llámalo generosidad,/ que esta palabra en tus labios/ sabe a amapola”.

Ni Pedro Sánchez ni nadie de su partido nombra la amnistía que ya está pactada y digerida por la mayoría de los españoles. Han dejado que los del PP repitan una y otra vez la palabra hasta lograr que la izquierda rumiante la asimile como algo normal, sabido, hecho. De normalizarla sin nombrarla se ha encargado su entorno, como hizo Bolaños en el museo Lázaro Galdiano diciendo con su habitual cursilería: “Generosidad es que todas las fuerzas políticas pongan de su parte, que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos cuatro años. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa”.

Curiosamente lo dijo después de inaugurar en dicho museo la Conferencia Internacional de Políticas Culturales de Promoción de la Memoria Democrática Europea, defendiendo “las políticas de memoria que transmitan los esfuerzos democráticos por defender la dignidad, la igualdad o la libertad”. Valores pisoteados por los futuros amnistiados. Pero sabido es lo caprichosa que es la memoria. Y que en este mundo traidor…