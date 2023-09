Como la lluvia se convirtió en una especie rara no se le pone remedio al problema. Se trata, como bien pudo comprobarse ayer, de la deficiente terminación de los pavimentos, con lo que la ciudad se convierte en lacustre, como en una Venecia a pequeña escala para un capítulo más para esa conversión en parque temático. Rica en charcos por culpa de la mala nivelación de los sucesivos pavimentos que han ido surgiendo, sobre todo tras unos parcheos que más que corregir son un burdo arreglo con una deficiente recepción de obra. Venecia es Venecia y punto, no hay por qué imitarla todavía más y bien se haría que cuando se proceda a pavimentar se use esmeradamente del nivel que haga que las aguas pluviales vayan a desaguar y no se estanquen. Ah, y como recomendación gratuita hay que decir que los sumideros hay que colocarlos en los puntos más bajos.