La lluvia hizo un quite providencial

Cruzamos con bien el ecuador de la fiesta y todo el futuro consiste en saber cómo vamos a llegar a la orilla. Atrás quedaron meteorologías francamente tropicales con calor matinal y lluvias por las tardes. Unas lluvias que han servido para que recordemos aquellos premios que daba el inolvidable Ramón Vila. El eximio galeno honraba la memoria de su padre con unos galardones que premiaban la suerte del quite. Uno era para reconocer el mérito artístico y el otro se dedicaba a quien hubiera evitado un mal trance metiendo el capote a tiempo. Este último era llamado quite providencial y ahora que ya no existen dichos premios podríamos adjudicarle este último a la lluvia torrencial de lunes y de martes. Me lo confirmaba el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, "nadie sabe el quite que la lluvia nos hizo al dejar despejada una Feria abarrotada", dijo el edil.