De la lluvia de 1965 a la de 2021

De la lluvia de 1965, cuando el Señor tuvo que buscar refugio en su camino hacia la parroquia de Santa Teresa, nació una leyenda a la vez hermosa y tremenda. Aunque esto no sea el viejo Oeste de las películas, hago mío lo que dijo e hizo Dutton Peabody, el director del Shimbone Star, cuando el senador Ransom Stoddard le contó la verdad sobre el hombre que mató a Liberty Valance. Rompió las notas que había tomado y dijo: "Esto es el Oeste, señor. Cuando la leyenda se convierte en un hecho, imprime la leyenda". Siga, pues, viva la leyenda; que es una forma de la verdad adornada por el pueblo.

En este caso, además, la leyenda de la inesperada visita del Gran Poder era una manera muy sevillana de adentrarse en el misterio teológico más profundo y perturbador que a tantas inteligencias desvela desde los lejanos tiempos de Job a los más cercanos de Maritain, Torres Queiruga o Estrada, pasando por San Agustín y Leibniz con su famoso Ensayo de teodicea. Acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Que de esto precisamente, de la coexistencia entre Dios y el mal, trata esta leyenda. Al esculpir el Gran Poder, Juan de Mesa logró convertir una biblioteca de muchos volúmenes de Teología en una imagen que da respuesta a todas las preguntas, incluso las más difíciles, con el mérito añadido de que quienes mejor lo comprenden son esos últimos para el mundo que para el Señor son los primeros.

De esta lluvia de 2021 no sé si nacerá alguna leyenda. Pero sí que lo hará algún bien. Más tarea para los hermanos y los párrocos, ya tan trabajados por el enorme esfuerzo hecho (y lo que queda). Incertidumbre para los vecinos del Cerro que esperan la visita del Señor con algo más fuerte y hondo que la ilusión. Preocupación para los parroquianos de Santa Teresa, que temen ver acortados los días de estancia del Gran Poder entre ellos. Nada bueno, desde luego, trae para la Santa Misión la llegada de esta inoportuna lluvia. Pero algo bueno saldrá de ello. A lo mejor no sabido nunca. O quizás adornado con la poesía popular de la leyenda. Porque todo lo que tiene que ver con el Señor contiene una semilla de bien que antes o después da su fruto. No soy providencialista. No creo, por supuesto, que Él tenga nada que ver con estas cosas. Pero algún bien que quizás nunca sabremos saldrá de esto, seguro, como siempre sucede cuando del Gran Poder se trata.