¿Para cuándo las lluvias, carnes mías?

Más que un alegato pesimista, digamos que se trata de una reflexión triste, de una tristeza que no hace más que alinearse con la teoría del valle de lágrimas en que vivaqueamos. El mantra de la pandemia en los telediarios tuvo un receso a causa del volcán que arrasó la Isla Bonita para reaparecer con la enésima ola y para que ahora le haya dejado el protagonismo a la sequía que padecemos. Y algo que nadie podrá obviar y es que las lluvias que no vinieron, ésas nunca volverán. Serán otras las que alivien esta tragedia actual y que no llega a definitiva gracias a aquel Plan Hidrológico que sembró España de pantanos. Pero a lo que íbamos, a esas lluvias que faltaron a lista y que deben estar aguardando el momento adecuado para decir agua va. Y tras dos años de sequía festeja, sin palios por las calles ni caballos en la Feria, ¿para cuándo, Noé, carnes mías?