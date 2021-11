Los locales comerciales malditos existen en Sevilla

Hace años lo comentaba con un sevillano observador y prudente, de los que no te cuentan sus escrutinios callejeros por no herir a nadie con sus análisis. Pero un día, ante el cierre al tráfico rodado de la Avenida, me lo advirtió: “Que dejen de venir los autobuses a la Plaza Nueva influirá negativamente, eso está claro, pero los negocios de esta parte del centro que valen, los de verdad, se adaptarán y continuarán”. Y ahí tienen a Paco O´Kean al frente de una de las pocas sastrerías que de verdad funcionan en Sevilla, y el glamour de Loewe con esos escaparates tan grandes en los que sólo ponen un bolso y algún pañuelo, y por supuesto la joyería Shaw. Y todos sabemos cuáles han ido cayendo por una razón u otra: crisis económica, la ley de los nuevos arrendamientos, jubilaciones o directamente fracasos.

Es cierto que existen locales malditos, donde hemos conocido ya varios negocios y ninguno cuaja. A veces en una misma acera hay un comercio con éxito que suma décadas de apertura, pero muy cerquita hay otro donde hemos visto vender donuts tuneados, comida para llevar, empanadas argentinas o copias de llave hasta que han dado el enésimo cerrojazo y han cegado las cristaleras con páginas de periódico. En tiempos hubo un local maldito en la Plaza del Cristo de Burgos, pero llegó un día Obama y lo sacó del infierno. Unas veces triunfa un local ubicado en una calle trasera, pero no en una gran Avenida. O un bar pequeño, recoleto, donde no caben más de cuatro personas, y se va al traste un restaurante con vistas, de alegre decoración y muchas plantas floreadas.

¿Cuántos años dura ya el comercio de Carolina Herrera de la Plaza Nueva en comparación con otras grandes marcas de la que fue durante varios años milla de oro de la moda? Es probable que la venta digital haya modificado todos los parámetros. Ahora conviene estar mejor posicionado en las redes sociales que en el callejero. Pero ahí tienen el caso de Nuria Cobo, perfecta y modélicamente situada en la venta on line y funcionando a tope en su zapatería de siempre de la calle Méndez Núñez. Da pena cuando se ven locales donde no echa raíces ningún comercio. Muchos de ellos teóricamente bien situados. Hay quien cita también entre las causas a la novelería sevillana, por la que se pone de moda un bar de pronto y se deja de ir a otro.

Hay lista de espera para pillar mesa en Maquiavelo, donde para cenar hay que tener más enchufe que para adelantar puestos en la cita del SAS. Otra zona con contrastes: en la misma Alfalfa hay locales sempiternos y otros donde cambia el tipo de bar cada pocos años. Misterios sin resolver. Salvo que acuda Obama, más importante que los buses de Tussam.