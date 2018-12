Las luces de Navidad en Sevilla

De acuerdo con la Real Academia Española, la luz es "un agente físico que hace visibles los objetos". La luz tiene una connotación positiva frente a la oscuridad, bien se física o intelectual, e incluso social. Las calles y plazas de Sevilla se iluminan con luces en el tiempo de Navidad desde el 30 de noviembre, en total 227 calles de los once distritos de la ciudad. He recorrido la ciudad, sus diferentes barrios, y he podido percibir la alegría que inspiran las luces en sus calles y plazas.

Las luces de la Navidad tienen un componente social muy importante, llaman a las personas a vivir sus barrios y convivir con sus vecinos. También fomentan el consumo de barrio, con el papel que juega en la economía de proximidad de cada barrio, alejada del consumo sin límites concentrado en los centros urbanos. El presupuesto municipal del alumbrado navideño en Sevilla ha sido de 900.382 euros, un esfuerzo económico que ha aumentado la iluminación en muchos barrios. Quizás es la Navidad con más barrios iluminados y la ciudad gana en su conjunto. Aun así, hay que seguir profundizando para que las luces de Navidad lleguen aún más a los barrios más alejados del centro urbano.

Pero el avance realizado este año es muy meritorio. Merece la pena recorrer los barrios de la ciudad en su conjunto, invito a ello. El Distrito Bellavista-La Palmera cuenta con 24 calles iluminadas, 11 más que el año pasado. El Distrito Casco Antiguo es el que mayor número de vías tendrán alumbrado, con un total de 90, es el mayor número de calles tendrán iluminadas. El Distrito Cerro-Amate cuenta con 30 calles encendidas, 23 más que en 2017. El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca muestra 38 calles con iluminación navideña, es decir 27 más que el año pasado. En el Distrito Los Remedios habrá 10 calles iluminadas; 19 en el Distrito Macarena. El Distrito Nervión cuenta con 7, Distrito Sur con 11, Distrito San Pablo-Santa Justa con 20, Distrito Triana con 11 y Distrito Norte cuenta con 17 calles iluminadas. La iluminación de las calles en Sevilla nos recuerda que es tiempo de Navidad y nos invita a salir, una oportunidad de vernos y conocernos, eliminar anomías y aislamientos, y vivir la ciudad en un espacio de tiempo que fomenta la alegría.

Para los cristianos la luz de la Navidad es también un símbolo, el mensaje de Jesús nacido, que creo que es el único mensaje que hoy nos puede dar luz al mundo lleno de tinieblas que vivimos. Algunos critican la iluminación de Navidad por su contribución al cambio climático considerándola algo prescindible. Creo que eso no es así, la contribución al calentamiento global es despreciable comparada con otros procesos urbanos y, como ya hemos dicho, contribuye la iluminación navideña a conseguir una ciudad con mayor alegría y vida en la calle, incrementado la convivialidad y socialización de la ciudad.