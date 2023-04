Hacíamos ayer un alegato a la proliferación de balcones repletos y hoy no tengo más remedio que afirmar que la Semana Santo que hoy padecemos es inviable sin un balcón a mano. La comprobación fue como ya vengo constatando desde mucho tiempo ha y es que no hay un día de la semana con más bullas que el lunes. Parece inexplicable, pero el día con menos tirón taquillero se convierte año tras año en trampa saducea o en ratonera insuperable. Existe el Lunes Santo una suerte de triángulos de las Bermudas que lo mismo te atrapa en Rioja que en Zaragoza, en Álvarez Quintero o el Salvador y ya no me diga si quiere ver el cortejo de la Redención por los aledaños de la Alfalfa. Hay un vídeo que lo explica todo mediante una bulla inconmensurable con sus componentes yendo cada uno hacia un lado. ¿Y por qué todo esto en un día con tan poca literatura? Chi lo sa.