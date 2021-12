De tu luz mi oscuridad vencida

Eldiccionario la define con precisión. Es alegre en todas las acepciones de la palabra: "poseída o llena de alegría", "que manifiesta de ordinario alegría", "que denota alegría" y "que ocasiona alegría". Romero Murube se preguntó si existía realmente esa alegría. Y respondió: "Sí, existe y arrastra a todos los sevillanos".

Es alegre, está claro. Es más, es la alegría misma esculpida. Y por ello, alegra. El diccionario también define con precisión qué significa alegrar. La primera acepción -"causar alegría"- es la más general y la letanía -"causa nostrae laetitia"- la dedica a todas las advocaciones. Los matices que con más exactitud la definen a ella y solo a ella vienen después. Si la segunda acepción de alegrar es "avivar, hermosear, dar nuevo esplendor a las cosas" díganme, sin prejuicios, sin estrecheces, con generosidad, sea cual sea su devoción personal, si su presencia no aviva, hermosea y da nuevo esplendor a nuestras vidas. Si la tercera acepción es "aflojar un cabo para disminuir su trabajo", díganme si no afloja los cabos que nos atan a los trabajos, las penas y las fatigas de la vida. Si la cuarta acepción es "aliviar una embarcación para que no trabaje mucho por causa de la mar", díganme -y bien lo sabe su prioste- si no nos ayuda a navegar cuando los temporales de la vida amenazan hundirnos, si no nos ayuda a capear a palo seco permitiéndonos seguir adelante en medio de las peores turbulencias de nuestras almas. Si la quinta acepción es "excitar al toro para que acometa", díganme -y bien lo sabe su teniente de hermano mayor- si no nos anima a citar nuestros miedos con la misma mirada valiente suya, con su siempre mirar de frente, con su mismo gesto erguido de torero bien plantado ante la cara de los toros -¡tantos, y no siempre bravos, sino mansurrones, burriciegos y traicioneros como Bailaor!- de la vida. Si la sexta acepción es "avivar la luz" y la séptima "recibir o sentir alegría", qué quieren que les diga de quién es la luz y la alegría mismas que dejan -como en el verso de Lope- "de tu luz mi oscuridad vencida".

Y no se equivoque nadie. Esto no va de proyecciones personales, subjetividad emocional, recuerdos familiares o de barrio. Estamos en lo absolutamente objetivo, en lo que es patrimonio único y exclusivo de ella, de su cara. No hay relativismo que valga: estamos ante una verdad universal que se llama Esperanza Macarena.