El mal pie de Javier Millán

El delegado territorial de Turismo, Regeneración Justicia y Administración Local, Javier Millán, no entró con buen pie en su nuevo destino en el organigrama de la Junta tras ser apartado por su partido de la vida municipal. Millán tardó pocos, muy pocos días, en asignarse varios funcionarios a la sede de la calle Trajano, 17. Las misivas incluían la advertencia de que si la orden no se cumplía de inmediato se aplicaría el régimen disciplinario previsto por abandono de puesto de trabajo. Por fortuna, alguien impuso cordura y los sindicatos estuvieron vigilantes. No eran formas.