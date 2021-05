La mama y el mamón

Sé que me voy a meter en más de un jardín, pero como creo que la indiferencia es la neutralidad de los cobardes, entremos en la floresta aunque sea pisando los crisantemos y las margaritas. En el Estado de Derecho la palabra fundamental que le da sentido a esta gran conquista de Occidente y del mundo civilizado se ha abaratado tanto, se ha banalizado hasta tal extremo que parece como si ahora los derechos se expendieran en una tómbola. Voy a hacer transversales, palabra inocua donde las haya, dos de esos derechos, el del cambio de sexo y el de autodeterminación. El cartel de ese mestizaje conceptual sería el de ese padre dándole de mamar a su hijo. Estampa que humaniza todavía más a la loba que amamantó a Mowgli en la historia de El Libro de la Selva de Kipling. Ayer se debatió en el Congreso la ley Trans que alienta la pareja del ex vicepresidente del Gobierno, ministro consorte, devoto de Santa Coleta (no es licencia, está en el santoral). No es un hombre el que le da el pecho a un bebé; es una mujer que quiso retar los límites de la ciencia y de la ética y sintiéndose hombre no quiso perder el principal de los atributos de la personalidad de la que se desprendía, la capacidad de procrear. La vida no es un juego. Vamos a jugar con ella. El niño será muy feliz, ¿quién lo duda?, su padre ha abierto una senda inédita, que puede pertenecer al dominio de la aventura, del capricho, del experimento, pero no tiene nada que ver con los derechos, con la igualdad, con la dignidad del ser humano.

El parto de la burra del Gobierno de la Generalitat suscrito entre bastidores por un preso y un prófugo también convierte en calderilla la fábrica de moneda y timbre de los derechos. Sueña con que el Estado del que reniega lo siga amamantando, aquí el mamón deja de ser una metáfora, pero sólo acepta leches vernáculas. En el año del centenario del desastre de Annual, esta bendita tierra, maldito país, sigue teniendo los agujeros de África y de Cataluña. El exclusivismo no es un derecho, es un privilegio. Con la mitad de la población en contra (muy indolentes en su contrariedad, ciertamente, salvo honrosas y heroicas excepciones), desde los tiempos de Franco no había un Gobierno que vaya a gobernar contra tanta gente. Paradojas del antifranquismo con retardo. El separatismo sabe que la inercia le dio larga vida al franquismo. ¿Derecho a decidir? Una parte no puede decidir algo que le concierne al todo, no existe la democracia alícuota. Tiene razón Alfonso Guerra: tildan a la Constitución de antigualla porque va camino de los 43 años y se amparan en la jurisprudencia de Wifredo el Belloso, caballero medieval que da nombre a una caseta de la Feria de Abril de Sevilla. Que inventaron un catalán y un vasco. Como esta nueva España, feria en la que se mercadea con los derechos porque una deja de sentirse mujer y otro deja de sentirse español. La madre patria es una mama versátil, una teta rodante como la de la película de Woody Allen. Saldos. Liquidación. En una cola, las vacunas. En la otra, los derechos. Y las derechas, oiga.