La mamarrachada de aquellas torrijas

No es la torrija, señor Marín. Es la frivolidad, la banalización de la política. Hacer torrijas es muy loable. Sobre todo si salen empapochás, con miel andaluza de Hornachuelos, pueblo apicultor por excelencia. Si usted, señor Marín, las hace con vino, estupendo. La clave es que no se sobrecarguen de azúcar para ahorrar en miel, práctica muy habitual en muchas confiterías. El problema, señor vicepresidente, es que usted frivolizó con un vídeo donde en los días del más duro confinamiento nos enseñaba a hacer torrijas en su cocina, en esos mañanas en que los españoles amanecíamos con el terrible parte de los casi mil muertos. Usted en chandal tan alegre y haciendo publicidad, por cierto, de la marca de manzanilla. No nos vamos a poner graves ahora. Fue una falta de tacto cuando menos. O una mamarrachada si se prefiere. La culpa no es de las torrijas, que las puede usted seguir cocinando, sobre todo en temporada litúrgica de cuaresma. Muy suave estuvo la señora Olona, que no explicó el contexto. Y el mago Marín quiere sacar rédito ahora de aquella imprudencia.

Cambio de tercio. ¿Alguien se ha dado cuenta de que mi Juan (Espadas) sacó la vaca de Moreno (“Llamadme Juanma”) y pasó desapercibido? Tuvo toda la gracia cuando le sugirió al presidente si se disfrazaba del simpático mamífero para que le echara cuenta. Pero todo el mundo erre que erre con la torrija del señor de las torrijas. Y el tipo cree que le ha sacado rédito a una de las mayores muestras de banalidad de una política ya de por sí echada al monte de los tuits, las camisetas, el pensamiento líquido, las emociones, el corto plazo y toda esa fanfarria. Si nos quedaba algo por ver son las vallas del PP pidiendo a la gente que no se vaya a la playa y que voten a Moreno el domingo. Esto confirma lo que algunos populares solo comentan en privado “La mayoría de nuestros votantes tienen piso en la costa. Y Sevilla y Granada de puente...”. ¿Recuerdan aquel anuncio de los años posteriores a la Guerra Civil? Ese período que le chifla a la izquierda. “Los rojos no usan sombrero”. Pues ya saben la versión de 2022 a tenor de estos grandes carteles en las carreteras. “Los rojos no tienen piso en la playa”.

El mensaje se lee junto a una pedazo de foto de un risueño presidente:“Días de playa hay muchos, pero sólo uno para seguir avanzando”. Y las siglas del partido salen más pequeñas que la famosa mosca aquella de la tele. Con la cartelería andaluza del PP se podría jugar al dónde está Wally, pero con las siglas. Lo dicho: el PP tiene claro que los rojos no van a la playa, no tienen piso y ni siquiera pasan el domingo como antiguamente: con la nevera, el balón de Nivea, los empanados y la sandía fresquita. Andaluz, cuidado con las torrijas que empalagan y con la playa que abrasa las pieles.