Los que mandan

Están en sus pasos la Esperanza Macarena y el Cachorro, y esta medianoche el Gran Poder pisará el suelo de su ciudad. La Semana Santa de Sevilla está dispuesta. Están enfrentados los dos poderosos pasos de San Juan de la Palma huyéndose, por amor, las miradas del Despreciado y la Amargura, Jesús Nazareno abraza sobre su galeón la cruz de carey y plata con el gesto davídico de un arpista y mañana le darán al Calvario el túmulo de caoba que su severidad exige. Mi Semana Santa, la que tengo más clavada en el corazón y la memoria, está dispuesta.

Hay una Semana Santa de todos y la de cada uno. Las imágenes del Gran Poder, la Esperanza Macarena y el Cachorro tienen una extraordinaria capacidad de representación de la Semana Santa de Sevilla que les es dada por algo que es propio de ellas, y solo de ellas, entre tantas extraordinarias imágenes como Sevilla, afortunadamente, atesora. No se trata de algo que la devoción popular, su fama o lo mucho y bueno que sobre ellas hayan escrito los más grandes -Álvarez Quintero, Laffón, Chaves Nogales, Sierra, Núñez Herrera, Romero Murube, Duque- les haya añadido, sino de algo suyo propio que les fue dado por quienes las esculpieron. Su devoción, su fama y lo que sobre ellas se ha escrito obedece a este don que las hace únicas y por ello incomparables. ¿Habrá grandes, extraordinarios nazarenos, y grandes, extraordinarios, crucificados, y grandes, extraordinarias Vírgenes? Por supuesto. No se trata de una competición sino del reconocimiento de un hecho: estas tres imágenes tienen un algo más que suscita una devoción que desborda a los suyos para hacerse de todos o de muchos. Y eso las convierte en los tres símbolos mayores de nuestra Semana Santa.

Nadie se moleste: el símbolo no niega, representa. Lo digo porque hoy existe una sensibilidad por así decir seudodemocrática que se ofende ante lo que antes era reconocido con naturalidad. Si un pregonero dijera hoy lo de "reinas habrá…" no faltarían quienes se ofendieran. ¡Y mira que tenía razón! Gran Poder, Esperanza Macarena y Cachorro son las cumbres. Y con ellas, no tras ellas, que insisto en que esto no es una competición, están las devociones personales que no deberían impedir reconocer lo que estas tres imágenes son y representan. "El cofrade -escribió Romero Murube- no dice que su Virgen es la mejor ni la más bella. Eso lo dicen los tontos. Dice que es SU Virgen y SU Cristo".