Ante un mano a mano para vivir un sueño

Cuando Ramón Valencia anunció las magníficas combinaciones que iban a componer esta Feria de San Miguel, el viernes 24 quedó remarcado como la fecha preferida. Morante, Ortega y Aguado, uno, dos y tres, tres sevillanos en el redondel y con toros de Juan Pedro. Era como soñar con revivir aquel jueves de Feria de 1965 en que Diego, Curro y Paco hicieron que saliésemos toreando por las calles. Desgraciadamente, Pablo no estará, pero el cartel no ha perdido dimensión en cuanto a sevillanía se refiere. La empresa tomó la mejor solución y no cayó en el error de que nos encontráramos un pelo en la sopa. Decidió que el lote previsto para Pablo se lo repartiesen Morante y Ortega, con lo que ha quedado un mano a mano extraordinariamente atractivo. Además, sin televisión, con lo que la plaza puede registrar esa entrada que no se repite desde el inicio de San Miguel.