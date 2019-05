Del 'manque pierda' al 'volver a empezar'

Sumido en una dinámica tan perversa como es el empezar de cero cada dos telediarios, el crecimiento del Betis puede resultar francamente utópico. Como se ha puesto de moda abjurar de esas señas de identidad centradas en el manque pierda para dar paso a una exigencia que más parece intransigencia, siempre será presente sin futuro visible en ese extraordinario juguete llamado Real Betis Balompié, tan querido de padres a hijos.

Parecía que con el advenimiento de Lorenzo Serra por tercera vez al club, las cosas se arreglarían definitivamente. Además, la buena pinta de la gestión de un par de jóvenes como Ángel Haro y José Miguel López Catalán daba mucho pie a la confianza, pero no se contaba con la perversa incidencia que iba a tener el divorcio con el entrenador del sector que más chilla en la grada iba a conducir a un nuevo volver a empezar, algo que suele resultar nefasto en fútbol.

Entre que un día, el entrenador mandó a tomar por donde amargan los pepinos a tres aficionados que insultaban a un futbolista del Betis y que el equipo no ganaba siempre, el proyecto de estar en tres años en Europa se fue yendo a la mierda. Ahí falló lamentablemente la estructura de un club que parecía bien estructurado. Y falló porque no se arbitraron los medios adecuados para proteger la figura de un técnico que, entre otras cosas, alcanzó el objetivo antes de lo previsto.

Ganaron los intransigentes, el Betis se pegó un tiro en el pie y nuevamente estamos en un Kilómetro Cero que no creo que vaya a ser el definitivo. Lo que ha ocurrido en este proceso autodestructivo al que tan afín es el Betis no es descartable que no vaya a repetirse. Y es que si desde dentro no se defiende la apuesta con toda clase de argumentos, el volver a empezar será lo que sustituya al manque pierda como auténtica seña de identidad de un club vocacionalmente suicida.