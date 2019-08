La marcha de Lo Celso y sus muchas interpretaciones

Está escrito y bien que lo definía Ramón de Campoamor en unos versos. Decía el poeta: "Y es que en este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira". Vienen al pelo viéndose la interpretación que del traspaso o cesión de Lo Celso se está dando en papeles, ondas y cloacas sociales. Unos califican la operación de espectacular y otros dicen que ha sido desastrosa, por usar el adjetivo menos virulento.

Por mi parte y como espectador de tantos y tantos avatares en el mundo del fútbol he de decir que los actuales dirigentes del Betis merecen, como mínimo, el beneficio de la duda. Por la gestión que andan realizando desde que se hicieron con el timón del barco lo mínimo que debe hacerse es confiar en que esto último también será beneficioso para la entidad. Pero condenarla porque sí no creo que ayude a la buena marcha de ese invento llamado Real Betis Balompié.

Paralelamente, convengamos en que la dupla Haro&Catalán está en el centro de una diana rica en francotiradores apostados en casamatas, incluso dando la cara. Es un problema el de no dar con la tecla a la hora de vender cualquiera de las múltiples decisiones que han tomado, toman y ojalá sigan tomando por el bien del Real Betis Balompié. Dicen que su mayor problema es el de no comunicar adecuadamente cada caso, pero no creo que sea ése un problema único.

Yo estoy convencido de que aunque estuviese Pemán a cargo de la comunicación, un grupo de francotiradores seguiría con sus fusiles dispuestos a abatir la pieza. En ese batallón habría que distinguir entre los numerosos aspirantes al mando que se quedaron en las cunetas y también los desairados que se quedaron sin el cargo prometido por esas víctimas de la carrera electoral. Entonces, ¿la marcha de Lo Celso? Pinta bien, pero esperemos a ver cómo resulta, ¿no?