PARECE como si se hubiese hecho el caos más caótico que pudiéramos imaginar y las cosas no deben salir de esos cauces que delimitan la normalidad. Es como si la marcha de Monchi hubiera desatado todos los fantasmas familiares, acrecentados por las dificultades que el Sevilla encuentra para sustituirlo. Y la negativa de Braulio que, con Jagoba Arrasate, ha levantado ese sólido edificio llamado C.A. Osasuna, ha sido el colmo.

Demasiadas versiones circulan sobre la sorprendente marcha de Monchi, la segunda en seis años. Demasiadas especulaciones sobre lo que cierto sevillismo considera una traición cuando la única razón estriba en que el isleño ya no estaba nadando en aguas confortables. Se está inmerso en una dinámica de inestabilidad que viene desde el accionariado, esa entelequia que ni siquiera los jueces logran desbridar. Y se da, por tanto, una situación que hace irrespirable el día a día.

Desde la distancia da la impresión de que Monchi se ha ido porque su club no es lo que era y porque las condiciones de trabajo, y de vida, no eran las que fueron. El tiempo, además, se ha encargado de situarlo en una cota que le hace ver las cosas desde un supremacismo que propicia el que no aguante que se le pose una mosca en el cogote. Se diga lo que se diga indudable resulta que Ramón Rodríguez Verdejo ha hecho mutis por el foro porque ese mismo foro ya no le gusta.

Desde la barrera da la impresión de que Ramón se ha ido por razones parecidas a las que impulsaron a Braulio preferir Osasuna al Sevilla. Quiere decirse con esto que el presente ha de afrontarlo el Sevilla tras hacer balance de cuanto se ha hecho en un curso que se arregló en Budapest, pero que ha de encararse con firmeza a fin de que no se demuestre que la realidad no es Budapest sino haber vivaqueado con el descenso hasta que llegó Mendilibar. O sea, que...