El matonismo vuelve a Europa

Que un canalla y el país que le respalda tengan armamento nuclear les permite machacar a otro país sin que nadie intervenga. No vayamos a liarla. Supongo que China está tomando nota de ello. Aunque me inspira más confianza China que la Rusia de Putin. Su aspiración a ser la primera potencia mundial del siglo XXI debe imponerle ciertas cautelas. Como se las imponía a la URSS. No hace mucho citaba aquí a una historiadora experta en la Guerra Fría que vaticinaba que se echará de menos aquella época, pese a sus peligros. Estados Unidos y la URSS eran dos superpotencias que se dividieron el mundo y luchaban a través de terceros sin enfrentarse nunca abiertamente, mirándose de reojo como los dos pistoleros más rápidos del Oeste que evitan el duelo del que ninguno de los dos saldría vivo.

Putin y esta Rusia son otra cosa. Él es un matón de taberna, un chulo de patio carcelario del que cabe esperar lo peor sin que la responsabilidad le frene, más peligroso cuantos más crímenes de guerra cometa metiéndose en un callejón sin otra salida que la huida hacia adelante. Y la Rusia actual es una cleptodictadura, sin el orden de la férrea dictadura comunista ni los límites que impone una democracia. No por evitar la rusofobia imbécil caigamos en la rusofilia boba de negar que Putin tiene el apoyo del Ejército, los oligarcas y un número considerable de ciudadanos aborregados por el despotismo de los zares blancos y rojos, que jamás han conocido la democracia que soñaron brevemente tras la caída de la URSS para caer en manos de quienes, como Putin y su corte de oligarcas, parecen, más que políticos o grandes empresarios, matones del Este como los gánsteres rusos Buzhayev y Semyon de La noche es nuestra y Promesas del Este. No nos engañemos: la dormida Europa, la civilizada Europa, la democrática Europa, se enfrenta a un país gobernado y sostenido por matones que, aún no siendo ni sombra de lo que fue, conserva músculo nuclear suficiente como para permitirse chulearla. Las últimas chulerías: atacar ciudades a las puertas de la UE y amenazar con el reclutamiento de 16.000 combatientes de Oriente Próximo, muchos sirios, para enviarlos a Ucrania. Niños heridos y muertos, ciudades arrasadas, cadáveres tirados a fosas, hospitales bombardeados, más de dos millones de exiliados… Pero cuidado, no vayamos a liarla. Putin tiene a Europa cogida por las pelotas nucleares.