En la mayor explosión del verano

Esta noche habrá comenzado la mayor explosión de vida de cuantas registra el verano español. Una especie de sanfermines pasado por el botafumeiro que congrega a millares de personas sin que falte una sola raza. Todas las etnias habidas y por haber en Santiago como en un volcán de sensaciones con epicentro en el Obradoiro. Hay que vivir para comprenderlo este día de Santiago en Santiago y quien no lo haya experimentado no sabe lo que se pierde. Las Fallas, la Feria de Abril y los sanfermines para un agítese antes de usarlo que nos da un espectáculo increíble en el que la fe aflora sin esfuerzo. Día grandioso éste en la capital gallega, como un rompeolas en el que se confunde el bullicio con la religiosidad en el abrazo al Apóstol. Y así como quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que se ha perdido, en este día del Patrón de todas las Españas, más de lo mismo.