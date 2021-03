La medalla de Beneficencia para Ayuso

Que ha dicho Ayuso que España le debe una por haber sacado a Iglesias de la Moncloa y desde aquí se pide la medalla de la Beneficencia para la autora de tamaña obra. Es la cara buena de este tiempo de pandemia y crujir de dientes la salida de dicho ciudadano del sitio donde se cuecen las papas en este pobre país aún llamado España. Difícilmente puede darse con un tipo tan dañino, con el mayor sembrador de odio que imaginarse pueda. Su ex compañera la mujer de Kichi lo ha calificado como inmaduro y no me digan que no ha sido suave Teresa. Experto en sembrar la crispación y más pendiente de su batalla personal que de arreglar la vida del país ha jugado su futuro a la carta del 4 de mayo, conque aviados van los madrileños con semejante candidatura. Por lo pronto ya no liará la madeja desde Moncloa, conque marchando la de Beneficencia para Ayuso.