Las medallas póstumas

La Diputación Provincial de Sevilla concede el título de Hijo Predilecto de la provincia a quien fuera su presidente, y alcalde de Sevilla durante ocho años, Manuel del Valle. El Ayuntamiento de Córdoba concede el título de Hijo Adoptivo de la ciudad a quien fuera su primer alcalde democrático, Julio Anguita. Ambos se han otorgado en este mayo de 2021. Ambos políticos murieron en 2020, uno recién superados los ochenta años, otro cerca de alcanzarlos.

Cuando una militar muere en un acto de servicio, cuando un guardia civil aún joven era asesinado por ETA, se entienden estas medallas a título póstumo: nadie podía imaginar que iban a ser los elegidos por la mala fortuna, o por los asesinos. Además, algunos de estos reconocimientos conllevan un incremento en las pensiones o indemnizaciones a viudas, huérfanos, etc., y el abrazo y la palmadita en la espalda, la asistencia al funeral del enhiesto jefe del Estado, las declaraciones pomposas y rimbombantes quedan muy bien, pero luego viene el largo olvido y la rutina cotidiana, y las medallas, aunque quizá alimenten el espíritu, llenan poco la barriga. Pero uno se pregunta qué sentido tienen estos honores póstumos a quienes tuvieron una vida lo suficientemente larga como para ser agasajados aún vivos. Desde que Manuel del Valle dejara la Diputación Provincial, hace casi cuarenta años, desde que dejó de ser alcalde de Sevilla, hace treinta, si merecía este título, ¿no ha habido tiempo de otorgárselo? ¿Tenía que morirse para que la provincia se diera cuenta de qué buen hijo tuvo? Julio Anguita dejó de ser alcalde de Córdoba en 1986 y, según opinión casi unánime de quienes por entonces votaban, en elecciones generales, desde el conservador Fraga (y eso porque aún no había surgido Vox) hasta al comunista Gerardo Iglesias (otro que tal vez merezca alguna medalla no póstuma), ha sido el mejor alcalde de esta ciudad en toda la democracia. ¿No ha habido tiempo en más de treinta años de reconocerlo como uno de los predilectos hijos adoptivos de la ciudad?

Hay una tan extendida como algo hipócrita propensión a alabar a los muertos (a quienes en vida, muchos que ahora los elogian ponían a caer de un burro, por cierto). Los deudos y allegados lo agradecen, claro. Cuando el fallecido no fue reconocido en vida, quizá sea de justicia hacerlo tras su muerte. Ahí está Van Gogh, por ejemplo. Y sí, eso está bien. Pero a quien lo fue sobradamente, por ejemplo Picasso, por seguir dentro del mundo de la pintura, ¿qué le aporta otro premio póstumo? Del Valle y Anguita tuvieron el reconocimiento popular de ser votados democráticamente y, luego, de ser respetados, y aun añorados, por buena parte de sus votantes y vecinos. Cuentan con calles o plazas en sus ciudades. Sus retratos engalanan consistorios. Se les recuerda (a veces soslayando u olvidando sus errores). ¿Necesitan tardías, por póstumas, medallas personales?