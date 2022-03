El medio siglo de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez cumple 50 años. Celebra sus cumples cada cuatro años, nació un 29 de febrero, pero toca felicitarle por muchas razones. Por el medio siglo, porque se mantiene en la Presidencia del Gobierno aunque no hace mucho, defenestrado del Psoe, nadie daba un duro por él, y porque además se encuentra en buena forma. Dicen que gracias a inyecciones milagrosas que utilizan quienes pretenden disimular las arrugas, pero probablemente son maledicencias; el presidente es producto de buena calidad, con planta de estrella de cine.

Cumple 50 años presidiendo un Gobierno con socios que no son de fiar y le restan votos porque le obligan a tomar decisiones que no comparten gran parte de los socialistas, y los cumple además con que el inicio de una guerra europea, inquietante como todas las guerras. Ésta aún más porque la ha iniciado un personaje oscuro y peligroso que ni siquiera rechaza el uso de armas nucleares. Sánchez comparte el criterio de sus compañeros de la UE y OTAN, asumiendo además un lenguaje de moderación y responsabilidad que se echaba en falta. Ha metido en cintura a sus socios de extrema izquierda, tentados siempre a justificar cualquier acción de tinte comunista. Los independentistas se han apresurado a buscar similitudes entre la situación ruso-ucraniana y la de Cataluña. Toman a los españoles por analfabetos.

Y cumple Sánchez 50 años con un episodio que puede perturbar su futuro, que esperaba tranquilo, sin sombra que hiciera temer el resultado de las próximas elecciones. Pablo Casado no era rival, sumaba errores incomprensibles, pero la aparición de Núñez Feijóo, decidido además a echar mano de una serie de gente de valía arrinconada por Casado y Egea, le hace percibir el peligro.

En los últimos días se le ve escorado hacia el centro y la moderación, no se sabe si por la guerra de Ucrania o porque con Feijóo enfrente ya no puede permitirse veleidades que le restarían votos a chorros. Hasta ahora se sentía seguro porque el PP no acababa de convencer y Cs estaba muy desaparecido gracias entre otras razones a que el PP, en lugar de cuidarlo porque era socio fundamental, ha fomentado su desaparición, otra maniobra que parecía diseñada por el más torpe de los políticos.

Feijóo es otra cosa, un rival serio, con experiencia, que conoce las reglas básicas de la estrategia política, cuenta con gente solvente y además cae bien. No hay muchos españoles que hayan sido capaces de sumar cuatro mayorías absolutas, como él.

Los cincuenta años son fecha señalada para cualquiera, se celebran por todo lo alto. Pedro Sánchez, no lo podía ni imaginar hace quince días, los celebrará sabiendo que ahora sí que está obligado a ponerse las pilas si quiere seguir en La Moncloa.