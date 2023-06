V EO en una pared del local en donde está reunido el Comité Federal del PSOE, este lema curioso: “La mejor España”. Yo suelo usar las cursivas y es precisamente ahora cuando, viéndolas en la foto del periódico, con un Pedro Sánchez profundamente serio, entre Cristina Narbona y Montero (María Jesús), me pregunto si la gente entiende este guiño del escritor o del publicista, este recurso del idioma puesto a disposición de un partido político. La mejor España, sin la cursiva, podría ser la España de Felipe II, donde no se ponía el sol. Pero la España de Sánchez con relación a la España del segundo Felipe, donde no se ponía el sol, es de una desproporción… universal. Con la cursiva la intención puede que sea la siguiente: la mejor España es, sin duda, la España que gobierna el PSOE (más todo lo demás, ¿no?). ¿Estoy equivocado? De cualquier manera, amplío, se trataría de una realidad que sólo se produciría en este caso. Salvo que íntimamente se quiera decir que no hay otra mejor España que la España del PSOE. La realidad, discutida y discutible por Zapatero, se declina modernamente así. Las Españas de Vox y del PP son demasiado deficientes y rechazables para que quepan en lo mejor de los socialistas. Las otras Españas, en particular las Españas que trabajan esforzadamente por no serlo, como comprenderán, no creo que entren en el traje cortado por unas cursivas. Por eso estamos ante un hecho inclusivo de verdad, no hay mejor España que la España cuya representación esencial está en esa sala del Comité Federal del PSOE de la foto del periódico, con las tres personas mencionadas y el resto captado por el instante de la fotografía.

Las cursivas no explican fehacientemente nada, puede que sugieran o llamen la atención pero los del 78 quisimos una España en la que cupieran todos los españoles, una nación de ciudadanos libres e iguales en un espacio compartido, no una España mejor o mucho mejor, toda vez que lo mejor –lo sabíamos– era enemigo de lo bueno y nada había mejor que la unidad y la igualdad de unos españoles que veníamos de una guerra civil. Vemos que no se ha logrado el gran objetivo que superaría los enfrentamientos, las luchas y el pasado de la España de la memoria de dos siglos. Salvo que esté equivocado con ese mejor en cursiva de la pared de Ferraz, el lema con el que acudir a la llamada del votante, la degradación de la peor España que otros representan. Ha sido una decisión tomada, la han llamado Pacto de esto o de lo otro, cinturón sanitario, etcétera. Lo peor.