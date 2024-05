Alguien piensa que lo que hace Pedro Sánchez es lo mejor para España? Esto mismo del Estado palestino, ¿el reconocimiento del Estado palestino es lo mejor para España? Dicho de otro modo, ¿lo mejor para España beneficia a España? Puestos en balanza Israel y Palestina, ¿lo mejor para España es Palestina? Esta simplificación se puede aplicar a Putin o Meloni. ¿Se podría definir esto como diferencial de la perversión de la lógica? ¿Marruecos nos ha obligado, sin decirlo, a elegir entre el Reino Alauí o la República de Argelia? La política exterior es demasiado complicada. Lo de Argentina, esta elección iniciada por el ministro de Valladolid al acusar a Milei, presidente de la República Argentina de adicto a sustancias, que todo el mundo sabe lo que significa sustancias cuando en la misma frase se incluye la palabra adicción, ¿esperaba que no hubiera reacción? Es más, ¿sería lo mejor para España? Lo mejor hablando en humano, quiero decir. Estamos en la termodinámica una vez más. Y en el principio de acción-reacción. Es lo que me pregunto obsesivamente cuando pienso en el ataque terrorista de Hamas a los israelitas del concierto, con sus asesinatos y secuestros. ¿No iba a haber reacción judía? ¿Es lo que se perseguía, esa reacción desmesurada de Netanyahu para que Pedro Sánchez y dos más reconocieran el Estado Palestino? Todo es un poco como la pregunta retórica de Stalin sobre el Papa: ¿cuántas divisiones tiene el Papa de Roma? Lo mejor para España es la cuestión que debería ser. Otro gallo nos cantaría. Es como lo de Gibraltar, ¿esto que pretenden Picardo y el Gobierno inglés con las fronteras de la colonia es lo mejor para España? Estamos viendo que lo mejor para España es lo que Pedro Sánchez piensa que es lo mejor para España. Sin más historias. Si no es lo mejor y se ve de inmediato, tiene la puerta de la calle pero las consecuencias no son de inmediatez sino de largo plazo. Así el apaciguamiento de los insaciables catalanes separatistas, desleales y dobles a más no poder. En términos de sufrimiento de muchos miles de ciudadanos con la inmersión y las políticas identitarias, ¿ha valido la pena? La propia amnistía esta de ahora, ¿será lo mejor para España? ¿Cuánto habrá que esperar para comprobarlo? Damos vueltas a una noria demasiado a menudo. ¿Lo mejor para España? ¿España es una o más de una? Si no es una, ¿qué España se beneficia de lo mejor para España? En lo exterior y en lo interior todo está pasando por Pedro Sánchez y su minoría socialista, su mayoría con la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalismos. ¿Digo España?