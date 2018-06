Lo mejor es que la felonía no ha hecho sangre

Creíamos que con el caso Lopetegui, el cupo de infortunios en este Mundial estaba amortizado, pero qué va, había más sapos que tragarse, bastantes más. Antes de que rompiesen a sudar españoles y portugueses, un penaltito de Nacho a Cristiano. Sólo iban dos minutos de Mundial y todos los malos augurios se multiplicaban hasta hacer que el debut se convirtiese en una pared imposible de escalar, en una misión decididamente difícil.

Portugal lo tenía muy claro. Se agrupaba en cuarenta metros y pelotazos a las espaldas de la retaguardia española que para eso cuenta con el mejor contragolpeador del mundo. Pero España estaba viva y los malos rollos de las vísperas iban difuminándose al compás de un tiquitaca que iba a encontrar en Diego Costa a su ejecutor. Era el minuto 23 cuando el ariete colchonero se sacó de la manga una jugada prodigiosa para hacer el empate. Lo más difícil se había hecho, pero...

Las ocasiones se sucedían ante el marco de Rui Patricio y hasta se acariciaba la posibilidad de golear a Portugal. Silva, Iniesta, Isco, el mismo Costa gozaron de oportunidades que no fueron gol de milagro. Todo pintaba muy bien hasta que dejó de pintar, pues a un minuto del descanso, De Gea propiciaba que el zurdazo mordido de Cristiano acabase en la red. Y el fantasma de aquel gol de Van Persie de hace cuatro años y a esa misma hora revoloteó en la tarde rusa.

Luego, un tobogán lleno de vaivenes haría que España voltease el marcador en un recital de fútbol de etiqueta. Pero no corren buenos tiempos para la lírica española y casi al final, Cristiano ligaba trío de goles y Portugal nos empataba. Viendo lo que se vio parece incomprensible que España no ganase este partido, pues hizo méritos sobrados para lograrlo. Y el pleito dejó una moraleja esclarecedora y es que el contubernio Florentino&Julen no ha hecho mella en el equipo.