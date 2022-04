Lo mejor del siglo

La Exposición Universal de 1992, de cuya inauguración ahora se cumplen 30 años, es lo mejor que le pasó a Sevilla en el último siglo. Lo fue por la resonancia internacional que le dio a la ciudad en aquellos meses y por los millones de visitantes que logró atraer. También por el paso adelante que se dio en materia de infraestructuras, la mayoría de las cuales siguen siendo a estas alturas las más modernas que tenemos, y la inyección de autoestima que supuso para los sevillanos, acostumbrados a que la falta de iniciativa local y la desatención desde fuera los condenara a vegetar en una sociedad adormecida y desincentivada.

La Expo se recuerda hoy como un éxito colectivo y como una operación de Estado, que permitió que el sur de España no se quedara para siempre descolgado del empuje económico y social que supuso la plena incorporación del país a Europa. Pero no fue una tarea fácil. Sobre todo, por las resistencias de un sector de la ciudad, el que siempre se había considerado el dueño de Sevilla y su destino, que le puso la proa al proyecto tan pronto como descubrió que no iba a poder controlarlo como quería. Había también razones políticas: la muestra universal era una operación del Gobierno socialista de Felipe González, sevillano de nacimiento, y todo lo que saliera de la Moncloa era anatemizado por aquella Sevilla profundamente conservadora. Si al principio, durante la Comisaría del profesor Olivencia, esa oposición era matizada y hasta cierto punto silenciosa, cuando González dio un giro a la gestión porque los plazos no se iban a cumplir, las compuertas se derribaron y todo lo que sonara a Expo quedó condenado por los que veían que aquello se escapaba de sus manos. En las hemerotecas están, para quienes por edad no lo vivieran, las campañas de meses y meses contra los gestores y contra todo lo que tuviera que ver con la muestra, desde el AVE hasta el propio encaje de la ciudad en la celebración, y que auguraban un fracaso estrepitoso.

Pero se equivocaron. Cuando el 20 de abril se abrieron las puertas del recinto de la Cartuja en una Sevilla renovada, los sevillanos ya la habían hecho suya la Expo y se dispusieron a vivirla con alegría e intensidad durante los siguientes seis meses. La ciudad lo estrenaba casi todo, desde un tren que la conectaba en dos horas y media con Madrid, hasta un puñado de nuevos puentes y un aeropuerto propio de la gran ciudad que aspiraba a ser. Y que lo fue durante aquel periodo para los que lo disfrutaron aquí y los muchos millones que llegaron de fuera. Lo que pasó cuando la Expo cerró, en medio de una fuerte crisis económica, es otra historia que también habrá que contar. Pero los sevillanos del 92 supieron desde el principio, a pesar de los que intentaron lo contrario, que estaban viviendo lo mejor del siglo.