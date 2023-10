La ministra de Defensa hizo un ruego a los militares en misiones exteriores: “Cuídense muchísimo”. Fue en la tradicional videollamada de primera hora del 12 de octubre, antes del desfile donde cierto público maleducado se lleva el protagonismo. No eran ni el sitio ni el momento de dar rienda suelta a la fiera antisanchista que algunos tienen empadronada en el vientre. Están las urnas, los foros de las redes sociales, las tertulias particulares de cada uno, las Cartas al Director de los periódicos y un sinfín de tribunas donde expresar opiniones contrarias al Gobierno, faltaría más. Pedía la ministra cautela a nuestros compatriotas que se la están jugando en tantos lugares del planeta desde los que, por cierto, reciben atención logística permanente desde el búnker del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, con sede en Andalucía. A esas horas había un grupo parlamentario, Esquerra Republicana de Cataluña, que elevaba una petición al Congreso de los Diputados para suprimir los desfiles militares. Esquerra ha perdido diputados y votos, pero no hay manera de que pierda ese barniza de adolescente que resulta más ridículo si cabe cuando sus dirigentes van ganando en edad pero no evolucionan en el comportamiento. A Esquerra le molesta todo lo que huela a España. El Descubrimiento de América fue opresor, la Iglesia es corrupta y los toros son una tortura. La muchachada no sabe cómo llamar la atención.

El más listo es el lehendakari Urkullu, ese político monocorde con el que jamás iríamos de romería. El tipo recibió al Rey en Bilbao en el cuadragésimo aniversario de la patronal vasca, se ausentó ayer de los actos de Madrid y ya está su partido en la cola para sacar tajada de los presupuestos del Estado. Ruido, el justo y que sea productivo. Habilidad se llama. Y eso que los nacionalistas vascos se encuentran un poco desplazados en las negociaciones previa a la investidura. Siempre han sido fundamentales cuando no ha habido mayorías absolutas del PP o el PSOE, pero ahora son los cuartos en el orden de prelación a la hora de meter la cuchara en el perol. El primero es el fugado y después vienen los representantes de lo mejor de cada casa. En España nunca falta el tonto en la hora clave, el papafrita en el momento fundamental, el tío del matasuegras cuando todos callan, el memo inoportuno que pide su minuto de protagonismo cuando todos miramos a Pacoli, la cabra de la Legión, ayer atada por cierto y no en libertad. Rufián pide que no haya desfiles militares. Cuídense mucho, soldados. La amenaza es exterior, el enemigo está dentro.