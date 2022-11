En memoria de un ciclón, Rafael Otero

Veíamos esa sucesión de pruebas que componen la regata Betis-Sevilla y no se nos caía de la sesera la figura de uno de esos atletas que tienen al río como su hábitat vocacional. Un remero de toda la vida que estuvo un año y diez días a machetazo limpio por la vida tras haber echado un domingo en el río en la tarea de emplearse a fondo para llegar antes que nadie. Trianero de cuna junto al río, Rafael Otero era un entusiasta que echaba el resto en todo, ya fuera por profesión que por una vocación de hiperactividad imparable. Aquel domingo de octubre, sano como una pera, se fajó como él solo sabía fajarse para llegar a la meta y por la noche le diagnosticaron una leucemia que lo tuvo un año entrando y saliendo del hospital de la mano de Pilar, su mujer. Hace dos sábados nos dejaba para siempre y ayer, viendo esa regata que tanto amaba no se me cayó de la cabeza.