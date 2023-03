A veces es imposible no ponerse nostálgicos. En Sevilla pasamos de tener un Capitán General (así, con mayúsculas, que dan ganas de cuadrarse) a un Futer (Jefe de la Fuerza Terrestre). La pérdida estética, por mucho que el segundo sea uno de los puestos más importantes del Ejército actual, es evidente. Los capitanes generales fueron una pieza clave del reformismo borbónico del XVIII, cuando la división entre la administración civil y la militar no estaba tan clara como en el presente. Su poder y capacidad de decisión en las más diversas cuestiones era enorme, especialmente en los territorios americanos. En Sevilla aún tenemos un recuerdo claro en la hermosa Galería de Capitanes Generales del Archivo de Indias, con sus caobas cubanas y sus retratos de bigotudos que visten solemnes y gallardos uniformes con charreteras, fajines, bandas y abundante metralla condecorativa. Algo de todo ese prestigio y relumbrón social, al menos en Sevilla, lo heredó el Futer, pese a que ahora visten de uniforme de campaña en pleno Prado de San Sebastián, como si en cualquier momento tuviesen que salir a invadir Polonia (quien sabe). Fue un acierto de las Fuerzas Armadas que eligiesen la antigua Capitanía General de Sevilla –el hermoso edificio diseñado por Aníbal González para la Exposición del 29– como cuartel general de la Fuerza Terrestre. Sevilla siempre fue una plaza militar de primer orden y la presencia del Futer ha permitido que lo siga siendo. El de ahora se llama Carlos Melero Claudio y, en una entrevista realizada el otro día por Carlos Navarro Antolín, dejó claro lo que piensan la mayoría de sus compañeros (no todos) de la mili: estuvo bien mientras duró, pero lo de ahora es muchísimo mejor.

En los últimos tiempos ha crecido una corriente de opinión que reclama el regreso de la mili como manera de encarrilar una juventud a la que consideran vaga y caprichosa. Y es cierto que a veces dan ganas de mandar a algunos señorit@s a un batallón disciplinario de la Legión (si eso aún existe) para que sientan la voz del sargento en la nuca, huelan los pies de los compañeros menos higiénicos, se dejen la piel pegando barrigazos en la pista de instrucción, hagan centinelas y fatigas, limpien el chopo a todas horas y aprendan a saludar y a llevar los zapatos limpios. Pero los que sí hicimos la mili (de la que muchos guardamos un entrañable recuerdo) sabemos que aquel era ya un modelo agotado cuando Aznar le dio el tiro de gracia en 2001. No era mala idea aquella de los jacobinos de reunir a la juventud, independientemente de su procedencia social y geográfica, en cuarteles para aprender a defender la patrie con las armas. Pero el mundo y la guerra ha cambiado y requiere de ejércitos profesionales muy bien preparados y motivados. Si alguien quiere reeducar a las mocedades de España, que abra campos maoístas o funde círculos de scouts. Los militares (lo tienen claro) no son niñeras.