La ministra pacifista

Traté el sábado pasado en mi colaboración, que se publica solo en Diario de Cádiz, del conflicto que ha creado la ministra de Defensa al negarse a ejecutar el contrato con Arabia Saudí de venta de bombas de precisión, porque consideraba que se iban a usar contra la población civil del Yemen. Como el tema no ha perdido actualidad, porque el viernes pasado la ministra compareció en el Senado para dar explicaciones, y siendo este de mucha importancia para Cádiz y para Andalucía, vuelvo a la cuestión.

Estas explicaciones de la ministra han servido para saber que las 400 bombas que les vendimos a Arabia Saudí, y que habían pagado, lo fueron por un contrato de 2015, celebrado con el gobierno del PP, estando pendiente la entrega y previsto que los saudíes vinieran a recogerlas en el pasado mes de Julio. Lo habrían hecho si la ministra no les hubiese anunciado que reconsideraban el contrato, devolviendo los más de 9 millones de euros que habían pagado. La ministra, en sus explicaciones en el Senado, dijo que el nuevo Gobierno tiene derecho (¿?) a analizar los contratos de Defensa de etapas anteriores y se supone, que no cumplirlos, si no le gustan.

Los obreros de Navantia se temen muy fundadamente que esta marcha atrás y, sobre todo, la causa de la misma (considerar que Arabia Saudí asesina a la población civil) les puede llevar a los saudíes a que cancelen el contrato para la construcción de cinco barcos que garantiza trabajo a los astilleros muchos años y la ministra lo niega y dice que el Gobierno (debía de decir ella, porque al parecer no consultó con nadie) estima que las cosas se han sacado de quicio. Incluso añade que "más allá de alguna maledicencia" ningún contrato con Navantia se va a vincular con otro y acusa de irresponsables a los que ven en peligro los puestos de trabajo. Para ella no tiene importancia que Arabia haya cancelado la visita prevista a los astilleros esta semana y mantuvo en su comparecencia del Senado su decisión de no entregar las bombas contratadas. Se convierte así, aunque no lo quiera, en la única responsable de la quiebra que supondría para Navantia la resolución del encargo de las corbetas, que fue una gestión del Gobierno de PP, apoyada por la Corona. La presidenta de la Junta de Andalucía no está de acuerdo con la actuación de la ministra de Defensa. Y la plantilla de Navantia no se fía de ella y mantiene sus movilizaciones. Borell dice y garantiza que el contrato de las corbetas se va arreglar. Confiemos que así sea y que la ministra dimita.