El señor Jordi Turull, el de las camisas arrugadas del avión de tanto vuelo para visitar al jefe prófugo, se reviste de cardenal protodiacono y nos anuncia una grana noticia:la próxima reunión del presidente del Gobierno con el tipo huido en el maletero de un coche. Añade el tal Turull que no habrá mediador. ¡Todo un detalle, una muestra de generosidad, una generosa concesión! Si los chicos de Junts se toman la licencia de realizar semejante anuncio es sencillamente porque pueden. Se jactan del poder que tienen como chulos de barrio. Hacen cuanto hacen porque tienen el poder de hacerlo. Podrían ser más elegantes, más discretos, más sencillos. Incluso podrían ser señoriales como ciudadanos de derecha que son, pero están como los nuevos ricos, ávidos de exhibir el poder que les tocó en el bombo de la lotería en las pasadas elecciones generales. Son como el cateto que se pregunta delante de una montaña de marisco: “¿Cuándo me veré en otra". Yno deja una cabeza sin chupar. Los años que arrastra de prófugo, el poder sobrevenido por la aritmética electoral y las elecciones autonómicas que se celebran en Cataluña el próximo año tienen a Puigdemont envalentonado. Ymanda a un banderillero a anunciar que el jefe recibirá nada menos que al presidente del Ejecutivo español. Eso dice después de amenazar hace unos días con votar junto al PP el día menos pensado. Ir de la mano con Puigdemont es viajar en una montaña rusa. Porque el cabecilla no se casa más que con sus intereses. Hoy pide una cosa, mañana otra, pasado el triple y la semana que viene dispara la apuesta. Ahora o nunca. Jamás el independentismo catalán ha tenido tan sometido a un presidente del Gobierno. Sánchez es más que un tipo hábil, es un especialista en sobrevivir, resistir y tragar porque tiene claro el objetivo principal y único:mantenerse en el poder.

El precio que paga se amortigua en el contexto de una economía que no ha ido mal (de hecho los gurús económicos de Génova no han logrado que la realidad refrende sus vaticinios)y en la imagen aplastante de un Puigdemont que está sentado con toda tranquilidad en el escaño de eurodiputado y se pasea por el Parlamento el mismo día que Sánchez comparece como presidente de turno. Explicar esa estampa fuera de España es todo un objetivo para el PP y Vox. Mientras tanto ha comenzado el pago al apoyo de Bildu: la entrega de la Alcaldía de Pamplona. Dice Sánchez que le preocupa mucho la “parálisis” del Ayuntamiento navarro. Já. Es entrañable. Este hombre puede con todo. No se vayan todavía. Habrá más. La montaña rusa tiene cuerda para rato.