Moreno mantiene la tensión

Juanma Moreno tiene de los nervios a sus consejeros desde hace dos meses y medio, cuando Carmen Crespo salió rumbo a Europa y anunció que habría cambios en el Gobierno andaluz. Hasta el último minuto ha mantenido la tensión y la incertidumbre. El presidente andaluz ha citado mañana lunes a sus consejeros para explicarles, uno por uno, cómo piensa resolver la crisis de gobierno. Quién sigue y quién no. Sólo él lo sabe, aunque sus colaboradores más estrechos no esperan, a la postre, grandes cambios de nombres. Mañana lunes saldrán todos de dudas y podrán respirar tranquilos. Aunque tal vez no todos.