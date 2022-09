Una mudanza de muy alta sensibilidad

Imagino que estará perfectamente articulado el viejo dicho de que antes de entrar dejen salir. Viene al caso por esa idea, que no proyecto todavía, de crear un magno museo de Bellas Artes en la Fábrica de Tabacos. Sin duda, sería como una especie de Ermitage o Louvre que engrandecería la oferta cultural y turística de este parque temático aún llamado Sevilla. Y ya que San Telmo no está todavía en el circuito turístico, que la Universidad le ceda su espacio a las Bellas Artes propiciaría que sirviese de cordón umbilical entre la Sevilla eterna y el Parque con la masiva atracción de la Plaza España para los guiris. Ahora bien y aunque la Universidad ya está atomizada con las distintas facultades dispersas por la Cartuja, los Perdigones o Viapol, convendría establecer un plan de mudanza que no hiera la sensibilidad de tantos como pasaron por las aulas de la Fábrica de Tabacos.