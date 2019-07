Algo se mueve en el Puerto

Algo se está moviendo en el Puerto de Sevilla. Al compás del cambio en la Junta. Las competencias para nombrar a las autoridades portuarias de Andalucía corresponden a la Junta, igual que las de la Zona Franca corresponden al Estado. Después de unas elecciones, si ganan unos u otros, hay cambios de personal. En los puertos, la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernada por el PSOE a perpetuidad (eso creían ellos y ellas), solía colocar a ex consejeros o gente de confianza, algunos de los cuales no eran expertos en navegación. Cuando llegaron el PP y Ciudadanos, nombraron en Sevilla a Rafael Carmona (que antes de ser parlamentario andaluz del PP fue edil de Urbanismo con el PA).

También se ha notado el cambio en otros puertos andaluces. El más importante en volumen de negocio es el de Algeciras, donde han nombrado a Gerardo Landaluce, hermano del alcalde, además de otros méritos personales. En el puerto de Cádiz está ahora la ex alcaldesa Teófila Martínez, que ha sustituido a José Luis Blanco (en tiempos consejero socialista de la Junta). En Málaga ha entrado Carlos Rubio, que fue subdelegado del Gobierno del PP, y ha sustituido al ex consejero socialista Paulino Plata, que a su vez relevó a José Sánchez Maldonado. En Huelva la designada fue Pilar Miranda, que era concejala del PP en ese Ayuntamiento desde 1995 y ha sustituido a José Luis Ramos, un ex alcalde socialista en Jabugo.

Esto lo anoto para que vean la realidad: cualquiera no puede ser presidente de una Autoridad Portuaria en Andalucía. Ni todos proceden de puerto de mar. Pero si su partido no ha ganado las elecciones autonómicas, es imposible. Aunque sepa más de puertos que Colón, Magallanes y Elcano juntos. Los anteriores presidentes portuarios de Andalucía se caracterizaban por fastidiarse entre ellos. Eran todos del mismo partido (en su caso el PSOE), pero echaban a pelear a los puertos de Sevilla y el resto de Andalucía, en una sana competencia, con la que se incordiaban.

Según parece, esto va a cambiar. En ese sentido está la reciente propuesta del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, para organizar cruceros por puertos de Andalucía, que podrían salir de aquí para hacer escalas en Málaga, Almería, norte de África (supongo que en Tánger) y Cádiz para volver a Sevilla por el río. Una propuesta que se suma a la coordinación de los puertos, que permita hacer compatibles sus intereses.

Eso sería lo normal, que en Andalucía ha sido lo anormal hasta ahora. A ver si se nota un cambio productivo.